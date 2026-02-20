Ordigno bellico sulla spiaggia del Gelsomineto, area interdetta ad Avola

La Capitaneria di Porto di Siracusa ha emesso un’ordinanza a seguito del ritrovamento di un presunto ordigno bellico sull’arenile in località “Pineta del Gelsomineto”, nel territorio di Avola.

Dopo la segnalazione, l’Autorità Marittima ha richiesto alla Prefettura di Siracusa l’intervento di personale artificiere specializzato per effettuare le necessarie verifiche e procedere, se necessario, alla bonifica dell’area.

Con decorrenza immediata e fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza, è stata disposta l’interdizione dell’area nel punto individuato dalle coordinate geografiche Latitudine 36°56,751’N – Longitudine 015°11,167’E, per un raggio di 20 metri.

All’interno del perimetro delimitato con paletti e fettuccia bicolore bianca e rossa è vietato svolgere qualsiasi attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata, nonché avvicinarsi alla zona interessata.

L’ordinanza prevede che i trasgressori siano puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. Nel caso di violazioni commesse con unità da diporto, si applicherà inoltre l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 171/2005.

Le autorità invitano cittadini e bagnanti al massimo rispetto delle disposizioni fino alla conclusione delle operazioni di bonifica.