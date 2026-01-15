Ordigno contro un locale a Ortigia, Bandiera: “Fatti schifosi, chi colpisce i commercianti colpisce tutta Siracusa”

Dopo l’attentato che nella notte ha distrutto un locale della movida alla Marina, nel cuore di Ortigia, ai danni della famiglia Borderi, arriva la presa di posizione ufficiale dell’Amministrazione comunale di Siracusa. A intervenire è il vicesindaco e assessore al Commercio, Edy Bandiera, che ha espresso a nome dell’intera città solidarietà e vicinanza ai titolari dell’attività e a tutti i commercianti siracusani.

“Siamo turbati e inquietati – ha dichiarato Bandiera – perché assistiamo a una recrudescenza di fenomeni che pensavamo appartenessero a una stagione buia ormai consegnata alla storia”. Un episodio grave, il secondo in pochi giorni, che ha alimentato preoccupazione tra gli operatori economici della zona.

L’Amministrazione ha assicurato un contatto costante con la famiglia Borderi e con le associazioni di categoria, sottolineando che già nella giornata di domani il prefetto ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con un unico punto all’ordine del giorno dedicato all’attentato.

“Le forze dell’ordine sono al lavoro sin dal primo episodio – ha aggiunto Bandiera – e siamo certi che gli autori di questi fatti, che condanniamo senza mezzi termini, saranno individuati e consegnati alla giustizia”. Un ruolo importante sarà giocato anche dal sistema di videosorveglianza: l’area della Marina, infatti, è coperta da numerose telecamere comunali e private.

Il messaggio ai commercianti è chiaro: “Non siamo negli anni ’80, non siete soli. È il momento di restare uniti e denunciare. La storia ci insegna che questo tipo di crimine non paga quando c’è coesione e collaborazione con le istituzioni”