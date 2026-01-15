Ordigno distrugge un locale alla Marina: Confcommercio Siracusa esprime solidarietà a Borderi e lancia l’allarme sicurezza

Paura e sconforto tra i commercianti siracusani dopo l’attentato avvenuto nella notte alla Marina, dove un ordigno ha distrutto un noto locale, colpendo la famiglia Borderi, simbolo dell’accoglienza e della ristorazione cittadina. È il secondo episodio nel giro di pochi giorni ai danni di attività commerciali.

A esprimere solidarietà è Francesco Diana, presidente provinciale di Confcommercio Siracusa: “Alla famiglia Borderi e ai ragazzi che svolgono un lavoro straordinario va la mia vicinanza personale e quella di tutta l’associazione. Quando accadono fatti del genere, tutti i commercianti e i ristoratori piombano in uno stato di sconforto”.

Secondo Diana, episodi di questo tipo non colpiscono solo i titolari dell’attività, ma l’intera città: “Borderi è diventata una realtà identitaria per Siracusa, un punto di riferimento anche per i turisti. Attentati come questo feriscono tutta la comunità”

L’atmosfera tra gli operatori economici, spiega il presidente di Confcommercio, è di forte preoccupazione: “Questi episodi vengono rilanciati continuamente nelle chat dell’associazione. I commercianti sono già provati da una crisi profonda, dal basso potere d’acquisto e da una situazione economica difficile. A tutto questo si aggiunge ora anche il timore per la sicurezza”

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con i carabinieri impegnati nelle indagini per fare luce sull’accaduto.