Ordine di Malta, Giornata nazionale il 10 ottobre in piazza a Siracusa e Catania

Attualità · SIRACUSA E CATANIA

Sabato 10 ottobre torna la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta. Membri e volontari saranno presenti in 42 piazze italiane – il numero più alto registrato da quando l’iniziativa è stata istituita nel 2018 – per incontrare i cittadini e presentare le attività sanitarie, assistenziali, sociali e di soccorso svolte ogni giorno in Italia dall’Ordine di Malta.

Nei gazebo allestiti in piazza Duomo a Siracusa e in piazza San Giovanni a Ragusa, sarà possibile conoscere i progetti sociali nel territorio, ricevere informazioni sulle attività rivolte alle persone più fragili e come partecipare ai progetti attraverso il volontariato. Sarà possibile seguire il corso di primo soccorso o effettuare la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa con i nostri medici, che ascolteranno e daranno consigli a chi vorrà sottoporsi allo screening gratuito.

La Giornata offre così un contatto diretto con una istituzione che opera durante tutto l’anno accanto alle comunità.”Il numero record di piazze raggiunto quest’anno mostra quanto sia capillare la presenza dell’Ordine di Malta in Italia. Il 10 ottobre vogliamo incontrare direttamente i cittadini e far conoscere il lavoro che membri e volontari svolgono ogni giorno al servizio delle persone più fragili“, ha dichiarato Lorenzo Borghese, Presidente dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta che coordina la Giornata Nazionale.

Quest’anno la Giornata Nazionale si svolgerà ad Amantea (Corso Regina Margherita), Ascoli Piceno (Piazza Simonetti), Avezzano (Piazza Risorgimento), Benevento (Piazza Federico Torre), Brescia (Largo Formentone), Catania (Piazza Duomo), Civitavecchia (Largo del Plebiscito), Firenze (Centro Sandonato Plaza di Novoli), Foligno (Piazza Giacomo Matteotti), Forlì (Piazza Saffi), Frosinone (ex Stadio Comunale “Il Matusa”), Genova (Piazza De Ferrari), Grosseto (Piazza Dante), Livorno (Piazza Grande), Locri (Piazza dei Martiri), Lucca (Via Beccaria), Massa (Largo Matteotti), Milano (Piazza San Babila), Molfetta (Piazza Principe di Napoli), Monza (Piazza San Paolo), Napoli (Piazza dei Martiri), Osimo (Piazza Boccolino), Padova (Piazza del Santo e Piazza Duomo), Pavia (Piazza della Vittoria), Pisa (Corso Italia), Ragusa (Piazza San Giovanni), Reggio Emilia (Piazza della Vittoria), Rieti (Centro Commerciale Perseo), Roma (Piazza San Lorenzo in Lucina), Siena (Loggia della Mercanzia), Siracusa (Piazza Duomo), Taranto (Piazza Maria Immacolata), Torino (Piazza Vittorio Veneto), Treviglio (Piazza Manara), Tropea (Piazza Vittorio Veneto), Tursi (Piazza Maria Santissima di Anglona), Udine (Piazza San Giacomo), Varese (Piazza del Podestà), Venezia (Palazzo Malta, Castello 3253), Vicenza (Santuario di Monte Berico) e Viterbo (Piazza delle Erbe).

In Italia l’Ordine di Malta opera attraverso tre Gran Priorati – Roma (per il centro), Lombardia e Venezia (per il nord Italia, Napoli e Sicilia (per le regioni del sud) – e 29 Delegazioni territoriali, insieme al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e al Corpo Militare. La Giornata Nazionale rende visibile questa rete e le attività realizzate nelle diverse città e territori del nostro paese.