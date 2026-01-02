Ordine e sicurezza pubblica: positivo il bilancio di Capodanno a Siracusa

A conclusione del lungo periodo delle festività natalizie, nel corso del quale si sono tenuti vari eventi sia a Siracusa che in tutta la provincia, è possibile tracciare un bilancio positivo per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica, in entrambe le ricorrenze del Natale e del Capodanno, infatti, non si è registrato nessun episodio negativo che abbia turbato il sereno svolgimento delle manifestazioni previste grazie al lavoro sinergico di tutte le Forze di Polizia che, così come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato dal Questore nel successivo tavolo tecnico tenutosi in Questura, hanno svolto un attento e capillare lavoro di controllo del territorio per garantire la sicurezza di tutti.

In particolare, gli eventi organizzati per la notte di Capodanno si sono svolti in un clima di ordine e tranquillità grazie al dispositivo safety e security, a Siracusa in piazza Duomo e nelle zone limitrofe e ad Augusta, dove erano previsti i concerti di Irene Grandi e Francesco Renga e una numerosa affluenza di pubblico, che, sebbene ridotta a causa della pioggia, hanno comportato un particolare impegno nella predisposizione delle misure e dei controlli ai varchi di accesso alle piazze.

Il bilancio dei servizi interforze svolti da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118 e in generale di tutto il servizio d’ordine predisposto è indubbiamente positivo grazie anche alla collaborazione di tutta la cittadinanza migliaia di persone hanno potuto festeggiare l’arrivo del nuovo anno in assoluta in sicurezza, tranquillità e nel rispetto delle regole.

Così come stabilito nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, particolare attenzione, nel corso degli ultimi giorni, è stata riservata al contrasto della vendita e dell’utilizzo illegale di fuochi d’artificio e materiali esplodenti. Determinante per il sereno svolgimento delle festività, a tal proposito, è stato l’impegno profuso dalla Polizia di Stato che, nei giorni immediatamente precedenti il Capodanno, ha sequestrato 340 chilogrammi e 12.000 artifici pirotecnici pericolosi.

Grazie a questo attento lavoro di prevenzione, unito all’incessante attività di sensibilizzazione di tutte le istituzioni e ai rafforzati servizi di controllo del territorio, nella notte di Capodanno solo due persone hanno riportato delle ferite per fortuna non gravi dovute all’utilizzo dei “botti”.

Il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, coglie l’occasione per ringraziare tutti gli operatori delle Forze di Polizia che, come sempre, anche in questi giorni festivi hanno rinunciato a trascorrere il loro tempo con le rispettive famiglie pur di garantire la tranquillità dei cittadini, vigilando sulla sicurezza e sul divertimento di tutti all’insegna dell’ormai noto claim della Polizia di Stato “essercisempre”.