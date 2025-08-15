Orietta Berti in concerto a Pachino: il Ferragosto in Piazza Vittorio Emanuele

Il cuore di Pachino è pronto ad accogliere una delle voci più amate della musica italiana: Orietta Berti. L’appuntamento è fissato per questa sera, giovedì 15 agosto, alle 21, nella rinnovata Piazza Vittorio Emanuele, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio salotto a cielo aperto, pronto a regalare emozioni e ricordi indimenticabili.

Con una carriera straordinaria che attraversa decenni di successi, Orietta Berti continua a sorprendere e conquistare il pubblico, dalle sue celebri interpretazioni fino alle più recenti hit che hanno unito generazioni diverse. Anche la sua ultima canzone, già molto apprezzata, sarà protagonista di una serata che promette di essere memorabile.





L’arrivo di un’artista di tale caratura a Pachino non è solo un concerto: è un’occasione per dare visibilità alla nostra città, unendo cultura, spettacolo e promozione del territorio. La rinnovata Piazza Vittorio Emanuele offrirà uno scenario unico, confermandosi luogo ideale per eventi di prestigio.

“Colgo l’occasione – dice il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza – per ringraziare il nostro deputato regionale Riccardo Gennuso per il suo contributo prezioso, la sua attenzione per il territorio e la vicinanza alla nostra comunità sono un valore aggiunto che ci permette di crescere e offrire iniziative di grande richiamo“.