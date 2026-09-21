Oritigia Film Festival, a Siracusa una settimana di cinema, grandi protagonisti e incontri

Cultura · XVIII edizione

Si alza il sipario sulla XVIII edizione di Ortigia Film Festival. Ieri l’inaugurazione all’Ortea Palace Hotel di Siracusa dell’installazione dedicata a Mirko Leuzzi, OFF18 Leuzzi: Memoria Futura, autore del manifesto ufficiale di OFF. La serata, accompagnata dall’intro musicale del cantautore e pianista siracusano Ernesto Marciante, è proseguita con i saluti istituzionali e il dialogo tra la giornalista Claudia Catalli e Mirko Leuzzi, prima della performance OFF realizzata in collaborazione con Ortix Drama Festival e del vernissage. E ancora, Roberta Torre, che questa sera sarà al festival per presentare il suo film Scarpe Rotte, accompagnata dall’interprete Alfonso Guadagnino.

Una settimana di cinema, grandi protagonisti e incontri con il pubblico. Tra gli ospiti più attesi Peter Greenaway, Claudia Gerini, Roberta Torre, Carla Signoris, Pier Giorgio Bellocchio, Caterina Guzzanti, Grégoire Colin, Edoardo Pesce, Andrea Arcangeli e molti altri.

A dare il via agli appuntamenti questa sera all’Arena Minerva, OFF Talks. Il tema dell’incontro inaugurale è “La leggerezza in scena”. Alle 20:00 Design, emozioni e il coraggio di lasciare andare: un dialogo tra Stefania Andreoli, psicoterapeuta e divulgatrice, e Fabio Ciciani fondatore e Ceo di Bijouets.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

A seguire, per Cinema Women, Scarpe rotte di Roberta Torre. Infine, la proiezione del documentario La balena e il musicista con l’intervento della presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, Patrizia Maiorca.

“OFF – Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro” è il tema scelto per questa edizione, che attraversa un programma tra concorsi, cinema al femminile, documentari, cortometraggi, animazione, cinema e ambiente, formazione e incontri con gli autori.

Per una settimana, Ortigia Film Festival torna a mettere in dialogo cinema, arte e territorio, nel segno di uno sguardo capace di custodire la memoria e, allo stesso tempo, immaginare il futuro.