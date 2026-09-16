Ortea Palace rinnova partnership con Ortigia Film Festival e ospita l’arte di Mirko Leuzzi

Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection rinnova il proprio impegno nella promozione culturale del territorio confermando la collaborazione con l’Ortigia Film Festival, la manifestazione internazionale dedicata al cinema in programma a Siracusa dal 20 al 26 settembre 2026 e giunta alla sua diciottesima edizione.
Sarà proprio l’hotel ad ospitare, domenica 20 settembre alle 19, l’evento inaugurale del festival con la presentazione dell’installazione “OFF18 Leuzzi: Memoria Futura”, dedicata all’artista Mirko Leuzzi, autore di “Quando il vento non soffiava”, opera scelta come immagine ufficiale del manifesto di OFF 2026.
L’installazione raccoglie tre opere dell’artista – Margherita, Vorrei ancora un po’ di tempo e Nel giardino – che rimarranno esposte negli spazi dell’Ortea Palace Hotel per tutta la durata della manifestazione, offrendo agli ospiti, ai visitatori e alla città un’occasione di incontro tra arte contemporanea e cinema.
Il progetto si inserisce nel tema scelto per questa edizione del festival, “OFF – Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro”, proponendo una riflessione sul rapporto tra memoria, tempo e capacità delle immagini di conservare il passato e aprire nuove prospettive. Un dialogo tra linguaggi artistici che trova in Ortigia, con il suo patrimonio storico e il suo paesaggio unico, una cornice particolarmente significativa.
La collaborazione con Mirko Leuzzi nasce grazie a San Sebastiano Contemporary di Davide Bramante, già partner dell’Ortigia Film Festival in occasione della quindicesima edizione e promotore dell’incontro che ha reso possibile il progetto.
“La collaborazione con Ortigia Film Festival nasce da una visione condivisa: riconoscere nella cultura uno strumento capace di mettere in relazione le persone con i luoghi e con la loro identità», afferma Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels – Ospitare l’apertura della XVIII edizione e l’installazione dedicata a Mirko Leuzzi significa aprire ancora una volta gli spazi di Ortea Palace Hotel alla città e contribuire a un progetto che unisce cinema, arte contemporanea e territorio”
La XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival propone un programma articolato che comprende tre sezioni competitive dedicate ai lungometraggi, ai documentari internazionali e ai cortometraggi internazionali, affiancate dalle sezioni non competitive Cinema Women, Cinema & Animazione, La Voce del Mare e OFF Scuole, oltre a incontri con autori, eventi speciali e appuntamenti dedicati al dialogo tra cinema, arte e cultura.
Fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, il festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Nel corso degli anni ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di numerose istituzioni nazionali e territoriali.