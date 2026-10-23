Ortigia a Monterotondo: con Roma Vis Nova per sfatare il tabù del campo

Sport · PALLANUOTO A1

Dopo una settimana senza partite ufficiali, per effetto del rinvio della gara contro la Pro Recco (che sarà recuperata il 2 novembre), l’Ortigia si prepara a tornare in acqua e a farlo nuovamente in trasferta. Domani pomeriggio, alle ore 17.30, i biancoverdi giocheranno allo Stadio del Nuoto “Roghi” di Monterotondo (RM) contro la Roma Vis Nova, nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto.

Una trasferta non semplice, in un campo nel quale, fino ad oggi, l’Ortigia non è mai riuscita a conquistare punti: nei sei confronti in casa della Vis Nova, infatti, i biancoverdi sono usciti sempre sconfitti. Un vero tabù, dunque, ma anche un bell’esame di maturità per gli uomini di Koljanin, contro una formazione che, a dispetto del solo punto in classifica, appare in netta crescita. Una squadra, quella guidata da Calcaterra che è sempre molto difficile da affrontare.

L’Ortigia, pertanto, dovrà giocare con la stessa lucidità della prima gara contro il Bologna, cercando di rimanere compatta anche nei momenti di maggiore pressione, facendo attenzione alle individualità dei capitolini, che possono contare su un bel mix di giocatori esperti e giovani, tra i quali un ottimo portiere e degli attaccanti prolifici come Muscat e Penava. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Roma Vis Nova

Alla vigilia del match, coach Hrvoje Koljanin parla di come il gruppo ha lavorato durante queste due settimane senza gare, spiegando anche gli aspetti negativi di questa pausa forzata: “La squadra sta bene, per fortuna non abbiamo problemi di natura fisica. La scorsa settimana abbiamo avuto il tempo di recuperare energie, soprattutto dal punto di vista atletico, e di iniziare a prepararci per le prossime sfide. Il fatto di aver riposato non è un vantaggio, anzi credo che, nel nostro caso, sia meglio giocare, perché è proprio quello di cui abbiamo bisogno: disputare partite. Soprattutto perché avremmo dovuto affrontare il Recco, un match che avrebbe dato ai nostri giocatori più giovani l’opportunità di capire cosa significa confrontarsi con i migliori”.

Il tecnico croato poi si focalizza sulla gara di domani e sulle insidie che l’Ortigia dovrà fronteggiare: “Ogni partita in trasferta è difficile di per sé. Siamo ancora all’inizio della stagione e tutte le squadre stanno cercando di trovare il proprio equilibrio, esattamente come noi. Sappiamo che la Roma Vis Nova, per alcune cose, è una formazione simile alla nostra. Ha tanti giovani in rosa e, inoltre, un allenatore che la guida ormai da diversi anni. Come affrontarla? Nella pallanuoto di oggi, gli aspetti più importanti sono l’energia, la concentrazione e la forza mentale. Se riusciremo a mantenere un livello adeguato sotto questi aspetti, potremo sperare di ottenere un risultato positivo”.

Il centroboa croato, Jakov Skiljic, dal canto suo, esprime lo spirito del gruppo e fissa le aspettative riguardo alla gara di domani: “Abbiamo avuto una settimana di pausa, che abbiamo sfruttato per prepararci a questa partita. Posso dire che stiamo bene e che siamo pronti per affrontare questa trasferta. Come sempre, il nostro obiettivo principale è vincere. Sappiamo benissimo che la Roma Vis Nova è un’ottima squadra, inoltre i miei compagni mi hanno detto che quello di Monterotondo è un campo difficile in cui giocare, ma noi crediamo in noi stessi e nel nostro gioco”.

“La Roma Vis Nova – conclude Skiljic – è una squadra giovane, con tanto talento, organizzata e ben preparata anche fisicamente. Per vincere in casa loro, noi dovremo essere pronti ad affrontare una partita dura, consapevoli che dovremo lottare fino all’ultimo secondo”.