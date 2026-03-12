Ortigia, al via il progetto di manutenzione straordinaria: primi interventi nell’area del mercato

È partito nei giorni scorsi il progetto di manutenzione straordinaria a Ortigia, realizzato grazie alle risorse economiche previste dalla legge speciale regionale destinata all’isola. Gli interventi riguardano diverse aree del centro storico e puntano a migliorare il decoro urbano e a risolvere alcune criticità segnalate da residenti e operatori commerciali.

In questa fase iniziale i lavori sono concentrati nell’area mercatale, uno dei punti più frequentati di Ortigia, sia dai cittadini sia dai visitatori. Nei prossimi giorni gli interventi interesseranno anche altre zone dell’isola, tra cui la Giudecca, via dei Santi Coronati e altre strade del quartiere.

Il progetto nasce anche dal confronto con il territorio. Diverse segnalazioni raccolte nel tempo tra residenti e commercianti sono infatti confluite nel piano di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di intervenire su alcune problematiche presenti in varie zone del centro storico.

«Si tratta di un progetto di manutenzione straordinaria in cui sono state inserite problematiche e segnalazioni che ho raccolto da residenti e commercianti di Ortigia», spiega Grienti, delegato di quartiere «Le ho trasferite al sindaco Francesco Italia, che ringrazio per la fiducia, e all’ufficio Mobilità e Trasporti per la grande disponibilità dimostrata».

Un’attenzione particolare è stata riservata proprio all’area del mercato rionale, punto di riferimento per molti cittadini. «Sono molto contento per gli operatori dell’area mercatale e per i fruitori del mercato di Ortigia», aggiunge Grienti. «Il confronto con molti di loro è frequente e desidero ringraziarli non solo per la pazienza e la fiducia, ma anche per la grande collaborazione che stanno mostrando in questi giorni».

L’obiettivo dell’intervento è proseguire con una serie di operazioni di manutenzione mirate, che interesseranno progressivamente diverse zone dell’isola, contribuendo a migliorare la vivibilità e la cura del centro storico.