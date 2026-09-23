Ortigia ancora senz’acqua, il Comitato: “Il 90% dei residenti senza pressione”

Attualità · crisi idrica

Ieri, 22 settembre, una nuova e consistente perdita si è verificata sulla linea che dal campo pozzi Dammusi alimenta il serbatoio Teracati, dal quale partono le condotte che, a gravità, servono Ortigia e la Borgata. La perdita ha creato un vero e proprio effetto geyser, visibile percorrendo la strada statale 124 all’ingresso di Siracusa.

Il serbatoio Teracati svolge una funzione di polmone intermedio per l’alimentazione dei due quartieri. La perdita, quindi, non incide direttamente sulla pressione alle singole utenze, ma riduce la portata con cui il serbatoio viene alimentato e, di conseguenza, la riserva disponibile per la distribuzione.

Come comunicato da Aretusacque, per evitare lo svuotamento del serbatoio si è reso necessario razionare temporaneamente l’erogazione, con possibili disservizi che avrebbero dovuto cessare progressivamente nella mattinata di oggi, 23 settembre.

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Così, però, non è avvenuto. Anche questa mattina numerosissime utenze di Ortigia, private e commerciali, hanno segnalato la totale mancanza d’acqua o una pressione estremamente ridotta.

Il dato raccolto dal Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente è molto significativo: nel sondaggio effettuato questa mattina, quasi il 90% dei partecipanti ha dichiarato che la pressione dell’acqua era molto bassa o del tutto assente. Un dato che fotografa con chiarezza la persistenza del disservizio anche stamani.

Il Comitato chiede quindi ad Aretusacque di comunicare con la massima tempestività:

-lo stato attuale della riparazione e dell’alimentazione del serbatoio Teracati;

-i tempi realistici per il pieno ripristino del servizio;

-le misure immediate previste per garantire acqua e pressione adeguata alle utenze ancora in difficoltà;

-eventuali interventi straordinari o alternativi, qualora il ripristino della normale portata richiedesse tempi più lunghi.

“Chiediamo inoltre che vengano effettuate verifiche mirate nelle aree di Ortigia dove il disservizio continua a manifestarsi con maggiore intensità – sottolinea il portavoce del Comitato, Davide Biondini – evitando che il ritorno dell’acqua in alcune zone venga considerato automaticamente come piena normalizzazione del servizio nell’intero quartiere”