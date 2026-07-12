Ortigia ancora senz’acqua, il Comitato: “Situazione peggiorata, colpite 7 utenze su 10”

Attualità · Servizio idrico

Continua a destare forte preoccupazione la situazione dell’erogazione idrica a Ortigia, dove residenti e operatori economici segnalano ancora rubinetti a secco o una pressione insufficiente. A lanciare l’allarme è il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, che parla di un ulteriore peggioramento registrato nelle ultime ore e chiede ad Aretusacque maggiore chiarezza sugli interventi in corso e sui tempi di ripristino del servizio.

Secondo quanto riferisce il Comitato, nel corso della giornata di ieri la situazione si sarebbe aggravata sensibilmente. In mattinata circa la metà delle utenze residenziali riusciva ancora a ricevere acqua, seppure con un flusso molto debole. Nel pomeriggio, invece, le segnalazioni di totale assenza del servizio sarebbero aumentate fino a interessare circa il 70% delle utenze monitorate.

Le maggiori criticità vengono segnalate ai piani superiori degli edifici. La pressione, già ridotta al livello stradale, diminuisce progressivamente con l’altezza fino a impedire del tutto l’arrivo dell’acqua in numerosi appartamenti.

Secondo il Comitato, il fenomeno sarebbe compatibile con un ulteriore abbassamento della pressione nelle ore di maggiore consumo, coincidenti con la piena attività di bar, ristoranti, alberghi e strutture ricettive, in un periodo di massima affluenza turistica.

“Come già evidenziato in passato sia dal precedente gestore Siam sia dall’attuale Aretusacque – sottolinea il portavoce Davide Biondini – l’aumento dei consumi, anche legato alla presenza dei turisti, mette ulteriormente in difficoltà una rete che opera già in condizioni di pressione e portata insufficienti. Quello che evidenziamo è l’incapacità dell’attuale sistema di distribuzione di sostenere l’ordinario incremento della domanda durante la stagione estiva“.

Il Comitato fa sapere di avere già trasmesso una segnalazione formale ad Aretusacque, chiedendo chiarimenti sulle cause del disservizio, sugli interventi in corso, sulle eventuali misure di emergenza e sui tempi previsti per il ritorno alla normalità.

“In situazioni di questa gravità – prosegue la nota – non è sufficiente comunicare genericamente l’esistenza di un guasto. Residenti e operatori economici devono conoscere con precisione lo stato degli interventi, i tempi prevedibili di ripristino e le eventuali misure alternative disponibili, così da potersi organizzare“.

Il Comitato conclude auspicando un deciso cambio di passo nella gestione dell’emergenza, con una comunicazione “più tempestiva, dettagliata e continuativa” fino alla completa normalizzazione del servizio, ricordando come la mancanza d’acqua incida direttamente sulla vivibilità delle abitazioni, sull’igiene, sulla salute, sull’attività economica e sull’immagine stessa di Ortigia, nel pieno della stagione turistica.