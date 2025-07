Ortigia Cittadinanza Resistente ospite a Zona Bianca su Rete4: “i residenti i veri custodi dei luoghi”

Ieri sera il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente è stato ospite in diretta al programma “Zona Bianca” su Rete 4, portando all’attenzione del pubblico nazionale i disagi causati dall’overtourism nei centri storici, con un focus particolare su Ortigia (Clicca qui, dal minuto 59). Il portavoce Davide Biondini ha denunciato lo squilibrio crescente tra le esigenze dei residenti e la pressione turistica e ha rilanciato con forza il tema della vivibilità urbana, della tutela della residenzialità e della necessità di una pianificazione sostenibile e lungimirante.

“I centri storici – ha dichiarato il portavoce del Comitato – sono la stratificazione millenaria, nel caso di Siracusa, di luoghi di residenzialità, luoghi di vita, cultura e relazioni quotidiane. I residenti sono i veri custodi dell’identità dei luoghi e devono tornare al centro delle scelte.”





Durante la trasmissione, il giornalista Michele Silenzi, direttore LiberiLibri, ha riferito però di essere stato di recente a Siracusa affermando come Ortigia fosse tenuta molto bene (“sicuramente meglio del resto di Siracusa”) e chiedendo provocatoriamente come si potesse fare a meno del turismo.

Il comitato ha riferito di non essere contrario al turismo, ma a un modello di turismo privo di regole che comprometta la qualità della vita e l’equilibrio sociale nei centri storici. E di comprendere le esigenze del turista che sono diverse da quelle del residente.

Il comitato intanto annuncia che a breve verrà reso pubblico uno studio analitico sull’andamento del Pil nella provincia di Siracusa, per chiarire un punto fondamentale spesso sottovalutato ma evidenziato durante la trasmissione: la crescita del flusso turistico non comporta automaticamente un incremento del reddito e del benessere collettivo per la popolazione residente.