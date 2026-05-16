Ortigia Cittadinanza Resistente: “Siracusa città-vetrina senza infrastrutture, i disservizi sono un problema strutturale”

Dalla crisi idrica alla mobilità, passando per rete elettrica e igiene urbana. Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente torna ad attaccare l’amministrazione comunale denunciando quello che definisce un progressivo deterioramento delle condizioni di vivibilità nel centro storico e, più in generale, nell’intera città.

In una lunga nota firmata dal portavoce Davide Biondini, il Comitato sostiene che la qualità della vita dei cittadini dipenda innanzitutto dall’efficienza delle infrastrutture essenziali: strade, mobilità, rete elettrica, servizio idrico e gestione dei rifiuti. Settori che, secondo il gruppo civico, mostrerebbero segnali sempre più evidenti di criticità.

Al centro della riflessione c’è la recente emergenza idrica che ha interessato Borgata e Ortigia, con disagi registrati da residenti e attività economiche. Secondo il Comitato, i problemi evidenziati nelle ultime settimane rappresenterebbero il sintomo di una fragilità più ampia del sistema infrastrutturale cittadino.

“Se, come emerge dalle comunicazioni di Siam, il problema è aggravato dall’eccesso di domanda nelle zone a maggiore pressione turistica, allora il nodo non è soltanto tecnico: è politico e infrastrutturale” afferma Biondini. Nella nota viene evidenziata anche l’assenza di una presa di posizione forte da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di Siam, cui il Comune ha prorogato la gestione fino al giugno 2026.

Secondo il Comitato, Palazzo Vermexio dovrebbe pretendere relazioni tecniche, cronoprogrammi e, se necessario, adottare strumenti come contestazioni formali e diffide. Lo stesso gruppo civico annuncia di avere già presentato un esposto ad ARERA per chiedere verifiche sulle cause dei disservizi registrati da fine marzo.

Nel mirino finisce anche la gestione della mobilità cittadina. Il Comitato critica il metodo con cui sarebbero state introdotte alcune modifiche alla viabilità, sostenendo che si sia proceduto prima con restrizioni e limitazioni e soltanto successivamente con la verifica degli effetti. “Prima si dovrebbe pianificare con i cittadini – ancora Biondini -, poi sperimentare soluzioni e solo dopo introdurre restrizioni. A Siracusa si procede al contrario”.

Tra le criticità segnalate figurano la carenza di parcheggi scambiatori realmente funzionali, il trasporto pubblico ritenuto insufficiente e una rete stradale definita in più punti dissestata e poco sicura. Anche alcune piste ciclabili vengono indicate come elementi che avrebbero ridotto la capacità della viabilità ordinaria senza, secondo il Comitato, produrre risultati proporzionati in termini di utilizzo.

L’analisi si estende poi alla rete elettrica, che negli ultimi anni avrebbe mostrato segnali di sofferenza durante i mesi estivi, soprattutto nel centro storico. Le elevate temperature, l’aumento dei consumi e l’utilizzo diffuso dei climatizzatori avrebbero determinato sovraccarichi e interruzioni del servizio. Situazioni che, sottolinea il Comitato, in alcuni casi avrebbero avuto effetti indiretti anche sul sistema idrico a causa del blocco delle elettropompe.

Infine il tema dei rifiuti. Secondo Ortigia Cittadinanza Resistente, il servizio di igiene urbana non riuscirebbe a reggere l’aumento della pressione turistica durante i mesi estivi, con situazioni di degrado che riguarderebbero non solo il centro storico ma anche le periferie. “Siamo davanti a un modello rovesciato – conclude Biondini -: si promuove la città-vetrina ma non si rafforzano le fondamenta materiali della città reale”.

Per il Comitato, prima di grandi eventi, candidature e strategie di promozione, Siracusa dovrebbe puntare sul rafforzamento dei servizi essenziali: acqua, energia, mobilità, pulizia e manutenzione. Senza infrastrutture efficienti, conclude la nota, qualsiasi progetto di sviluppo rischia di scaricare i propri costi direttamente sui cittadini.