Ortigia conquista Travel + Leisure: il prestigioso magazine di settore celebra la perla di Siracusa

La magia di Ortigia continua a incantare il mondo. L’isola, cuore storico di Siracusa, stavolta è protagonista di un lungo articolo pubblicato da Travel + Leisure, una delle riviste di viaggio più autorevoli e influenti a livello internazionale.

Nel servizio firmato da Michele Becker e pubblicato a inizio mese, il magazine descrive Ortigia come “uno dei luoghi più belli d’Italia”, capace di offrire tutto ciò che i viaggiatori cercano: vicoli acciottolati, piazze barocche, resti archeologici di grande valore e panorami mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Un concentrato di storia, cultura e tradizione enogastronomica che rende l’isola una meta imperdibile per chi visita la Sicilia.





L’articolo sottolinea inoltre il fascino cosmopolita di Siracusa, nata quasi 3.000 anni fa come colonia greca e arricchitasi nel corso dei secoli grazie alle dominazioni romana, bizantina, araba e normanna. Un patrimonio unico che le è valso il riconoscimento di sito Unesco.

Secondo Travel + Leisure, ciò che rende Ortigia speciale è la sua capacità di racchiudere in appena due chilometri di perimetro tutto il meglio della Sicilia: dalle architetture barocche alle botteghe tradizionali, dai mercati vivaci ai ristoranti di pesce fresco affacciati sul mare.

La rivista internazionale che vanta milioni di lettori in tutto il mondo, ha affidato il racconto del viaggio anche alla voce di Linda Sarris, esperta di turismo e chef palermitana che organizza esperienze culinarie e culturali in Sicilia.