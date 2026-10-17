Ortigia e l’Etna nello stesso sguardo: lo scatto dall’alto

Attualità · Ph. ELiseo Lupo

C’è un punto, lassù, da cui la Sicilia si lascia guardare tutta in una volta. Lo ha trovato Eliseo Lupo, che ha inviato alla redazione di Siracusa News uno scatto dall’alto capace di fermare il respiro.

In primo piano c’è Ortigia, adagiata sull’acqua come una nave di pietra chiara, con le sue vie strette, le cupole e i palazzi che sembrano sfiorare il mare. Tutto intorno, l’azzurro abbraccia l’isola e si confonde con il cielo. Poi lo sguardo corre lontano, oltre la costa e le campagne, fino a incontrare lei, l’Etna: maestosa e silenziosa, a vegliare sull’orizzonte.

È la magia di questa terra, racchiusa in un’unica immagine: il mare e la montagna, così vicini da sembrare parte dello stesso abbraccio. Una Sicilia che in pochi chilometri sa offrire spiagge e vette, onde e crateri, il profumo del sale e quello della roccia vulcanica.

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Ci sono luoghi che si raccontano con le parole e altri che basta guardare. Questo è uno di quei momenti. Lo scatto di Eliseo Lupo ce lo ricorda: Siracusa è bella da ogni prospettiva, ma vista dall’alto, con l’Etna alle spalle, lo è ancora di più.