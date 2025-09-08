Ortigia Film Festival 2025: l’artista della luce Domenico Pellegrino firma il nuovo manifesto con il suo “Eros”

L’Ortigia Film Festival, giunto alla sua diciassettesima edizione, torna dal 20 al 27 settembre 2025 con un’immagine rinnovata che unisce memoria e contemporaneità. Il manifesto ufficiale porta la firma di Domenico Pellegrino, artista siciliano conosciuto come “l’artista della luce”, che ha scelto di raffigurare Eros, il dio alato dell’amore, in una posa dinamica sospesa tra gesto e metamorfosi.

L’opera, luminosa e in equilibrio tra movimento e trasformazione, si inserisce idealmente nel percorso che Pellegrino porta avanti da anni, reinterpretando il mito mediterraneo con il linguaggio dell’arte contemporanea. Tra i suoi lavori più noti, la mostra “Eracle. L’uomo, il mito, l’eroe”, realizzata in collaborazione con il Museo Salinas di Palermo e il Mandralisca di Cefalù, e il progetto “Odissea Umana” per Hermès.

Dal 2018 il festival propone “OFF Sposa l’Arte”, progetto curato da Roberto Gallo che ogni anno coinvolge un artista nel dialogo tra cinema e arti visive. In questa edizione Pellegrino donerà al festival l’opera originale, che sarà esposta per tutta la durata della manifestazione diventando icona poetica dell’evento.

Nato a Mazzarino nel 1974, Pellegrino vive e lavora a Palermo. Le sue installazioni monumentali reinterpretano le tradizionali luminarie del Sud Italia mescolando mito, artigianato e tecnologia, trasformandole in opere immersive dal forte impatto sociale. Ha collaborato con Hermès, Dior e Disney e nel 2024 è stato nominato Ambassador del Turismo delle Radici dal ministero degli Esteri.

Il programma del festival prevede tre sezioni competitive (Concorso Lungometraggi – opere prime e seconde italiane, Concorso Documentari, Concorso Internazionale Cortometraggi) e tre non competitive: Cinema Women, Cinema & Arte e La Voce del Mare, quest’ultima dedicata alla tematica ambientale.