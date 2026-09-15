Ortigia Film Festival 2026, il cinema tra memoria e futuro: a Siracusa la XVIII edizione

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Video · dal 20 al 26

Sarà “OFF – Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro” il tema della XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival, in programma a Siracusa dal 20 al 26 settembre. Un invito a riflettere sul cinema come luogo capace di conservare la memoria e, allo stesso tempo, trasformarla in visione e possibilità.

Nel cuore di Ortigia, tra storia e paesaggi sospesi tra pietra e mare, il festival proporrà una settimana di cinema, incontri ed eventi dedicati agli autori, agli interpreti e ai professionisti del settore. In un’epoca caratterizzata dalla velocità e dalla frammentazione, OFF sceglie di valorizzare il tempo dell’ascolto, della riflessione e della leggerezza intesa come forma di resistenza culturale.

A rappresentare visivamente il tema dell’edizione sarà l’opera “Quando il vento non soffiava” dell’artista romano Mirko Leuzzi, classe 1992. Il dipinto fa parte di un ciclo dedicato a figure femminili immerse in una dimensione naturale e atemporale, in cui la donna diventa simbolo universale dell’essere umano e la fioritura rappresenta la trasformazione continua. La ricerca dell’artista, sviluppata durante gli anni della pandemia, affronta i temi dell’identità, della memoria e del rapporto tra uomo e natura.

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L’opera sarà al centro del progetto “OFF Sposa l’Arte”, ideato da Roberto Gallo, che si completerà con l’installazione “OFF18 Leuzzi: Memoria Futura”, in programma il 20 settembre alle 19 all’Ortea Palace Hotel. Saranno esposte tre opere dell’artista – Margherita, Vorrei ancora un po’ di tempo e Nel giardino – visitabili per tutta la durata del festival. La collaborazione nasce grazie a San Sebastiano Contemporary di Davide Bramante, mentre la grafica ufficiale è firmata da Carmelo Iocolano di RedtomatoADV.

Il cuore della manifestazione resta il cinema, con tre sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso Internazionale Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi, che offriranno uno sguardo sulle nuove produzioni italiane e internazionali.

Accanto alle sezioni in gara trovano spazio numerosi percorsi tematici: Cinema Women, dedicato alle giovani registe e alle questioni sociali e di genere; Cinema & Animazione; La Voce del Mare, che approfondisce il rapporto con l’ecosistema marino e l’identità di Siracusa; e OFF Scuole, rivolto ai giovani talenti della formazione audiovisiva europea.

Le giurie saranno composte da personalità di primo piano del panorama cinematografico italiano. Carla Signoris presiederà la giuria del Concorso Lungometraggi insieme a Gloria Satta e Fabio Segatori. Per il Concorso Documentari la presidenza sarà affidata a Mattia Colombo, affiancato dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, guidata artisticamente da Costanza Quatriglio. La giuria dei Cortometraggi sarà invece presieduta da Pier Giorgio Bellocchio, con Caterina Guzzanti e Paola Columba. Previsto anche il Premio del Pubblico per ciascuna sezione.

Questa mattina, nella sala Incanto dell’Ortea Palace Hotel di Siracusa, la conferenza stampa di presentazione del programma della XVIII edizione con Lisa Romano, direttrice artistica di OFF e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.





“Anche per questa diciottesima edizione l’Ortigia Film Festival propone un programma ricchissimo – ha detto in apertura la direttrice artistica di OFF, Lisa Romano –Apriremo con Stefania Andreoli, psicologa, divulgatrice, autrice. E poi una straordinaria Roberta Torre che propone il film “Scarpe rotte”, ambientato a Roma durante la Seconda guerra mondiale, liberamente ispirato a un racconto di Natalia Ginzburgi, scelto come opera di apertura per la sezione Notti Veneziane alla Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. E questo è solo l’inizio…”.





“Il tema della cura del passato per immaginare il futuro è particolarmente adatto a una città come la nostra che non può prescindere dalla sua storia unica – ha dichiarato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – Sono certo che non mancheranno gli stimoli e utili spunti di riflessione proprio mentre siamo impegnati in un lavoro corale per predisporre il corposo dossier per la candidatura di Siracusa Capitale Europea della Cultura 2033. Ma c’è un altro aspetto che qui mi piace evidenziare: l’Ortigia Film Festival è la dimostrazione tangibile di come la competenza, la serietà e la passione nella programmazione e nella gestione degli eventi culturali possano generare risultati eccellenti. Parliamo di una delle realtà più longeve del nostro territorio che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della sua diciottesima edizione”.

Il programma sarà arricchito da eventi speciali, incontri e momenti di approfondimento che confermano la vocazione di Ortigia Film Festival come spazio di dialogo tra cinema, arte e cultura.

Fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca, e organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, il festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli. A supportarne la crescita, un comitato culturale composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli e Teresa De Santis.

Nel corso degli anni OFF ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di numerose istituzioni nazionali e regionali. Tra i media partner della XVIII edizione figurano Rai Cultura, Rai Movie, Rai Radio 3, Cinecittà News, Taxidrivers, Tris, La Sicilia, SiracusaNews, V-Ista e Il Cinegiornale.