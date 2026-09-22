Ortigia Film Festival 2026: oggi è la giornata di Claudia Gerini

Cultura · libri e cinema

Oggi, martedì 22 settembre l’Ortigia Film Festival entra nel vivo con una giornata interamente dedicata a Claudia Gerini, protagonista di due appuntamenti, affiancata da un ricco programma di proiezioni tra corti, documentari e cinema d’animazione.

OFF Books – Gutkowskino, ore 17:30

Si comincia con un aperitivo con l’autore: Claudia Gerini presenta il suo libro “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice”. L’incontro è moderato da Katia Scapellato.

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Arena Minerva – OFF Talks, ore 21:00

In serata, sempre l’attrice è protagonista di “Claudia Gerini incontra il pubblico”, condotto da Claudia Catalfi, con la consegna del premio all’eccellenza cinematografica.

Proiezioni speciali

Prima dell’incontro con Gerini, alle 19:30 all’Arena Minerva, spazio a “Voci e Passioni – Teatro in scena, cinema in azione”, documentario realizzato nell’ambito del piano nazionale Cinema e Immaginario per la Scuola (MIC/MIM), con la regia dell’Associazione Culturale S.a.L.Ri.O in collaborazione con la Fondazione INDA e il MADE Program. In sala gli studenti del Liceo Quintiliano, dell’IISS Antonello Gagini e dell’IISS di Palazzolo Acreide, protagonisti del progetto.

Cinema & Animazione, ore 21:30

In programma il corto “The Clouds of Odessa” (Italia/Ucraina, 2026, 13′), regia di Luca Arcangeli, con Viktoriya Pach.

Documentari

“Miss Jobson” (Giamaica/Spagna, 2025, 80′, anteprima regionale) – con Diane Jobson, Sally Henzell, Rohan e Robert Marley, Richard Booker.

“Where the Waves Took Her” (Germania, 2025, 83′, anteprima nazionale, ore 22:00 Arena Minerva) – regia di Jana Staljehm, con la partecipazione dei rappresentanti di SOS Humanity e della giornalista Lidia Ginestra Giuffrida.