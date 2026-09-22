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Ortigia Film Festival 2026: oggi è la giornata di Claudia Gerini

di Oriana Gionfriddo ·
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Oggi, martedì 22 settembre l’Ortigia Film Festival entra nel vivo con una giornata interamente dedicata a Claudia Gerini, protagonista di due appuntamenti, affiancata da un ricco programma di proiezioni tra corti, documentari e cinema d’animazione.

OFF Books – Gutkowskino, ore 17:30

Si comincia con un aperitivo con l’autore: Claudia Gerini presenta il suo libro “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice”. L’incontro è moderato da Katia Scapellato.

Arena Minerva – OFF Talks, ore 21:00

In serata, sempre l’attrice è protagonista di “Claudia Gerini incontra il pubblico”, condotto da Claudia Catalfi, con la consegna del premio all’eccellenza cinematografica.

Proiezioni speciali

Prima dell’incontro con Gerini, alle 19:30 all’Arena Minerva, spazio a “Voci e Passioni – Teatro in scena, cinema in azione”, documentario realizzato nell’ambito del piano nazionale Cinema e Immaginario per la Scuola (MIC/MIM), con la regia dell’Associazione Culturale S.a.L.Ri.O in collaborazione con la Fondazione INDA e il MADE Program. In sala gli studenti del Liceo Quintiliano, dell’IISS Antonello Gagini e dell’IISS di Palazzolo Acreide, protagonisti del progetto.

Cinema & Animazione, ore 21:30

In programma il corto “The Clouds of Odessa” (Italia/Ucraina, 2026, 13′), regia di Luca Arcangeli, con Viktoriya Pach.

Documentari

“Miss Jobson” (Giamaica/Spagna, 2025, 80′, anteprima regionale) – con Diane Jobson, Sally Henzell, Rohan e Robert Marley, Richard Booker.

“Where the Waves Took Her” (Germania, 2025, 83′, anteprima nazionale, ore 22:00 Arena Minerva) – regia di Jana Staljehm, con la partecipazione dei rappresentanti di SOS Humanity e della giornalista Lidia Ginestra Giuffrida.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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