Ortigia film festival, 6:06 di Tekla Taidelli vince il premio speciale Stefano Amadio al film veramente indipendente

6:06 di Tekla Taidelli vince alla 17a edizione di Ortigia Film Festival il Premio Speciale Stefano Amadio al film veramente indipendente. Un premio in ricordo del giornalista Stefano Amadio, prematuramente scomparso quest’anno, che proprio ad Ortigia nel 2014 lo aveva istituito per quei film ritenuti estremamente indipendenti, sottolineando l’importanza del cinema autoriale e fuori dalle logiche commerciali. A consegnare il Premio sul palco Silvia Amadio, sorella di Stefano con Laura Delli Colli e le direttrici Lisa Romano e Paola Poli.

Il premio ritorna nell’edizione 2025 del Festival in memoria di Stefano Amadio che è stato regista, documentarista, autore, oltre che giornalista tra i più autorevoli nel mondo del cinema, fondatore e anima di tanti festival, direttore di cinemaitaliano.info, uno dei siti web di riferimento per l’informazione cinematografica in Italia con il quale aveva istituito il premio ad Ortigia. Nel 2019, per la sua irrinunciabile vocazione alla scoperta dei nuovi talenti aveva fondato con Silvia Saitta il premio “Meno di Trenta”, riconoscimento ai giovani interpreti del cinema italiano.

6:06 di Tekla Taidelli, già presentato con successo alle Giornate Degli Autori, Notti Veneziane, 6:06 è una storia di perdizione e redenzione venti anni dopo Fuori vena, opera prima e film di culto della regista milanese. Il film prodotto da Argo Film, Traky Film, Filmesdamente; produzioni associate Film Algarve e Film Aim sarà distribuito nelle sale italiane da LSPG Popcorn.

Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’.

Da quest’anno si avvale anche di un Comitato Culturale composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli e Teresa De Santis.

Nel corso degli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Unesco.

Media partner: Rai Cultura, Rai Movie, Rai Radio 3, Cinecittà News, Cinematographe.it, Taxidrivers, The Hot Corn, Modern Times Review, La Sicilia, SiracusaNews, Tris, TamTamTv.