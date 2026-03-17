Ortigia Film Festival annuncia le date della XVIII edizione: si terrà a settembre

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date della XVIII edizione che si terrà dal 20 al 26 settembre 2026. Un traguardo importante quello del 18° anno per il festival fondato nel 2008 e diretto da Lisa Romano e Paola Poli.

È ufficialmente aperto il bando di concorso sulla piattaforma Filmfreeway, con scadenza fissata al 30 giugno 2026. Quest’anno il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane non è più riservato esclusivamente a registi italiani, ma è aperto a tutti i film di finzione che siano prodotti o co-prodotti da case di produzione italiane e terminati dopo il 1° gennaio 2025. Confermati anche il Concorso Internazionale Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi, quest’ultimo con durata massima di 20 minuti.

Il Festival propone inoltre le sezioni non competitive: Cinema Women, che offre uno sguardo sulle giovani registe internazionali impegnate a raccontare tematiche sociali e di genere. Quest’anno per il cinema in connubio con un’altra arte ci sarà la sezione Cinema & Animazione, dedicata al cinema d’animazione e alla sperimentazione visiva. InfineLa Voce del Mare, sezione ambientale che mira a sensibilizzare il pubblico sul rispetto dell’ecosistema e a valorizzare la città di Siracusa e l’isola di Ortigia; e OFF Scuole, che ospita cortometraggi realizzati dai principali istituti europei dell’audiovisivo.

La Direzione del Festival assegnerà i premi ufficiali, tra cui il Premio Miglior Film, Miglior Interprete, Miglior Sceneggiatura. in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema – Sede Sicilia, la Direzione del Festival nominerà una giuria composta da allievi del Corso di Regia del Documentario del CSC per l’assegnazione del Premio CSC “Sebastiano Gesù” Miglior Documentario. A questi si aggiungerà il Premio del Pubblico al Miglior Film, al Miglior Documentario e al Miglior Cortometraggio.

Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage).

Il festival è stato fondato da Lisa Romano, con Roberto Gallo e Carmen Bianca e l’associazione culturale Sa.Li.Ro’.

Nel corso degli anni Ortigia Film Festival ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Siae, Unesco, Rai Cinema Channel e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Le candidature dovranno essere presentate tramite Filmfreeway (https://filmfreeway.com/OrtigiaFilmFestival).

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: www.ortigiafilmfestival.com