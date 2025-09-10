Ortigia Film Festival, ecco le novità per le location

In attesa di svelare il programma completo della XVII edizione, Ortigia Film Festival arricchisce l’incanto del suo circuito urbano con una nuova e raffinata fusione tra cinema e città. Come da tradizione, il festival si apre nel cuore antico di Ortigia, trasformando luoghi simbolici in scenari di dialogo tra storia, mito e contemporaneità.

Dal 20 al 27 settembre, quattro saranno le location protagoniste:

– L’Ortea Palace di via Nazario Sauro, dove prenderà forma la mostra OFF in Metamorfosi – Eros e Luce (dal 20 al 5 ottobre 2025).

– Arena Minerva in Piazza Minerva, gioiello del centro storico, che torna a trasformarsi in arena cinematografica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva in cui architettura e cultura visiva si intrecciano.

– Sala Teatro Massimo, è il nuovo quartier generale del festival: grazie alla collaborazione con EPlanet Cinemas, il Teatro Comunale di Siracusa ospiterà una seconda sala di proiezione. La sala a ferro di cavallo, i palchi storici e il fascino Liberty ne fanno un luogo senza tempo per il cinema.

– Sala Vittorini dell’Hotel Lanterne Magiche in via Logoteta 51/53, intima e accogliente, dedicata ai cortometraggi.

La XVII edizione di Ortigia Film Festival costruisce così un itinerario che unisce piazze simboliche, edifici storici e spazi contemporanei reinventati. Un omaggio alla capacità di Siracusa di rigenerarsi, valorizzando il patrimonio culturale e guardando con entusiasmo al futuro del cinema.

Fedele alla sua vocazione, il festival continua a promuovere il cinema giovane e innovativo, confermandosi evento inclusivo, sostenibile e gratuito, capace di animare l’isola con un’energia culturale unica.

OFF XVII sarà presentato alla stampa e alla cittadinanza lunedì 15 settembre alle 11 all’Ortea Palace alla presenza del sindaco di Siracusa, Francesco Italia

Fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, l’Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Da quest’anno si avvale anche di un Comitato Scientifico composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli e Teresa De Santis.

Nel corso degli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Unesco e, per il 2025, il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Media partner: Rai Cultura, Rai Radio 3, Cinecittà News, Cinematographe, Taxidrivers, Hot Corn, Modern Times Review, La Sicilia, Siracusanews, Tris, TamTamTv.