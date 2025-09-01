Ortigia Film Festival presentato alla Mostra del Cinema di Venezia: la XVII edizione dal 20 al 27 settembre a Siracusa

L’Ortigia Film Festival compie un passo decisivo nel suo percorso di crescita e affermazione. La XVII edizione del festival cinematografico siracusano è stata presentata ufficialmente alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, oggi, all’Hotel Excelsior.

Un palcoscenico prestigioso che sancisce ancora una volta l’importanza di OFF, nato nel cuore di Ortigia con la missione di valorizzare il cinema indipendente e d’autore e divenuto negli anni un punto di riferimento nel panorama dei festival italiani.





La presentazione veneziana rappresenta non solo un riconoscimento di prestigio, ma anche la conferma della costante crescita del festival, capace di unire il radicamento nel territorio con una prospettiva internazionale e innovativa.

La XVII edizione di OFF, in programma a Siracusa dal 20 al 27 settembre, proporrà come sempre un cartellone ricco di anteprime nazionali e internazionali, masterclass, incontri con autori, registi e interpreti oltre alle proiezioni all’aperto che hanno reso unico e inconfondibile il festival. Il fil rouge della diaciassettesima edizione sarà “Cinema ed Eros”.

OFF conferma così la sua duplice vocazione: da un lato laboratorio creativo e spazio di visibilità per le nuove voci del cinema, dall’altro ambasciatore della cultura e della bellezza siciliana sui più importanti palcoscenici internazionali.

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, è diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Vede, da quest’anno, la presenza di un Comitato Scientifico composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli, Teresa De Santis.