Ortigia, il Comitato “Cittadinanza Resistente” contesta Piano della Sosta e ZTL: “Visone sbagliata e dati poco chiari”

Si è svolta ieri un’assemblea molto partecipata promossa dal Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, alla presenza di residenti, operatori economici e cittadini, per discutere del nuovo Piano della Sosta e del Piano ZTL del Comune di Siracusa.

Nel corso dell’incontro sono emerse numerose critiche nei confronti dell’impianto complessivo dei provvedimenti predisposti dal Settore Mobilità e Trasporti. Secondo il Comitato, il Piano ZTL — ancora non approvato in via definitiva — risulterebbe già strutturalmente definito e strettamente connesso al Piano della Sosta, già adottato in linea tecnica.

Al centro del dibattito la visione dell’amministrazione comunale, ritenuta dai promotori dell’iniziativa eccessivamente rigida e poco aderente alla realtà del centro storico e delle aree limitrofe. In particolare, il Comitato contesta l’idea di una progressiva restrizione della sosta e dell’accesso veicolare a Ortigia e zona Umbertina, ritenendo che ciò possa avere effetti penalizzanti per residenti, lavoratori e attività economiche.

Tra i punti più criticati anche il nuovo sistema dei pass, che prevede diverse tipologie (transito e sosta, solo transito e temporanei) con costi ritenuti significativi e progressivi. Secondo i partecipanti, tali strumenti non garantirebbero però un effettivo diritto al parcheggio, ma soltanto la possibilità di ricerca di uno stallo, in un contesto di riduzione complessiva degli spazi disponibili.

Il Comitato teme inoltre un effetto di spostamento del traffico e della sosta verso le aree circostanti, con possibili ricadute sui quartieri limitrofi già congestionati. Viene paventato anche un irrigidimento dell’accessibilità al centro storico nelle ore serali, con possibili conseguenze sulle attività commerciali e turistiche.

Ulteriori perplessità sono state espresse sulla base dati utilizzata per la pianificazione. Secondo il Comitato, la quantificazione della domanda di sosta in Ortigia non sarebbe sufficientemente chiara e verificabile, risultando scollegata da una reale ricognizione delle esigenze di residenti, lavoratori e attività produttive.

Al termine dell’assemblea è stata annunciata l’intenzione di avviare iniziative pubbliche di sensibilizzazione e, secondo quanto dichiarato, anche azioni di natura legale. L’obiettivo, spiegano i promotori, è coinvolgere l’intera città nel dibattito sulle scelte di mobilità urbana e sull’accessibilità del centro storico.

“Non è una questione che riguarda solo Ortigia – afferma il Comitato – ma il modello di città che si vuole costruire per il futuro”.