Ortigia, lavori in centro: modifiche alla viabilità dal 12 al 27 gennaio

Dal 12 al 27 gennaio 2026, esclusi sabato, domenica e festivi, l’isola di Ortigia subirà temporanee modifiche alla viabilità a causa di lavori urgenti. Gli interventi saranno effettuati dalle ore 7:00 alle ore 16:00, e solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

In deroga all’O.D.C.S. n° 420 dell’8 giugno 2017, i mezzi coinvolti nei lavori potranno transitare attraverso Ponte Umbertino, Via dei Mille, Viale Mazzini, Largo Porta Marina, Via Ruggero Settino, Largo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta e Passeggio Aretusa.

A fine lavoro, i veicoli autorizzati potranno percorrere il percorso inverso, assistiti dalla Polizia Municipale, seguendo Passeggio Aretusa, Largo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, Via Ruggero Settimo e Largo Porta Marina.

Inoltre, in Passeggio Aretusa, nel tratto davanti all’immobile interessato dai lavori, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, fatto salvo l’accesso ai veicoli autorizzati.

Le autorità invitano automobilisti e residenti a prestare attenzione e a pianificare percorsi alternativi per evitare disagi durante il periodo dei lavori.