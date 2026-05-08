Ortigia ospita “Live in Siracusa”: concerto gratuito e speciale tv su Sky promosso dal Comune

Siracusa punta sulla musica e sulla promozione televisiva del territorio. La Giunta comunale ha approvato la concessione del patrocinio oneroso alla società torinese Supersonika Srls per la realizzazione di “Live in Siracusa”, spettacolo musicale ed evento televisivo dedicato alla valorizzazione delle città italiane.

L’evento si terrà il prossimo 16 maggio in Riva Nazario Sauro e prevede un concerto gratuito di circa due ore con repertorio dagli anni ’90 a oggi, con la partecipazione dell’artista Sonik e di altri due dj, uno in apertura e uno in chiusura.

Accanto allo spettacolo dal vivo, il progetto include anche la realizzazione di un episodio televisivo destinato alla diffusione nazionale e internazionale, con trasmissione prevista in prima serata su piattaforme Sky e sul digitale terrestre. Previsti inoltre uno spot televisivo nazionale e una campagna promozionale sui social network.

Il Comune ha riconosciuto all’iniziativa un valore strategico per la promozione della città e del sito Unesco di Siracusa e Pantalica, sottolineando come musica e linguaggi audiovisivi possano rappresentare strumenti efficaci di valorizzazione culturale e turistica.

La compartecipazione economica dell’amministrazione sarà pari a 10 mila euro, Iva e oneri inclusi, a fronte di un costo complessivo dell’evento stimato in circa 48 mila euro oltre Iva. Le somme saranno coperte attraverso i fondi regionali destinati ai Comuni sede di siti Unesco e geoparchi Unesco.

Oltre al contributo economico, il Comune concederà gratuitamente il suolo pubblico di Riva Nazario Sauro, il palco comunale da 10×8 metri, transenne disponibili, autorizzazioni Ztl per i mezzi organizzativi, supporto logistico della Polizia municipale e autorizzazioni per riprese fotografiche e audiovisive in spazi e beni comunali. Tutti gli oneri organizzativi, tecnici e autorizzativi resteranno invece a carico della società organizzatrice, che dovrà anche predisporre il piano di sicurezza e le attività di comunicazione e promozione dell’evento.