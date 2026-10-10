Ultime News

Attualità Lutto

Ortigia piange Concetta Leone, aveva un negozio nel cuore dell’isola dal 2000

di Ottavio Gintoli ·
Condividi
Signora Concetta Leone

Lutto in Ortigia per la scomparsa di Concetta Leone, molto conosciuta nel centro storico di Siracusa, dove dal 2000 gestiva il suo negozio, diventato negli anni un punto di riferimento per chi vive e frequenta l’isola.

La sua presenza faceva parte della quotidianità di Ortigia, tra le strade del centro storico e le attività commerciali che ne animano la vita. La notizia della sua morte lascia dolore in quanti la conoscevano e avevano avuto modo di incontrarla nel corso degli anni.

I funerali di Concetta Leone saranno celebrati lunedì pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di Santa Lucia.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

Scopri la redazione

Leggi anche