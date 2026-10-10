Ortigia piange Concetta Leone, aveva un negozio nel cuore dell’isola dal 2000

Attualità · Lutto

Lutto in Ortigia per la scomparsa di Concetta Leone, molto conosciuta nel centro storico di Siracusa, dove dal 2000 gestiva il suo negozio, diventato negli anni un punto di riferimento per chi vive e frequenta l’isola.

La sua presenza faceva parte della quotidianità di Ortigia, tra le strade del centro storico e le attività commerciali che ne animano la vita. La notizia della sua morte lascia dolore in quanti la conoscevano e avevano avuto modo di incontrarla nel corso degli anni.

I funerali di Concetta Leone saranno celebrati lunedì pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di Santa Lucia.