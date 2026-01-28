Ortigia protagonista del nuovo video di Delia Buglisi: “Sicilia Bedda” tra appartenenza e resilienza

È Ortigia il cuore pulsante del nuovo video di “Sicilia Bedda”, la canzone di Delia Buglisi, cantante catanese esplosa a XFactor, che racconta l’isola non come cartolina, ma come pelle, memoria e appartenenza. Le riprese sono state realizzate pochi giorni prima dell’arrivo del ciclone Harry, quando la Sicilia e il Sud stavano per essere messi alla prova da un evento che avrebbe lasciato ferite profonde lungo le coste.

Un dettaglio che oggi assume un valore ancora più simbolico: quelle immagini fissano una bellezza autentica, viva, resistente. Ortigia non è solo lo sfondo del video, ma una presenza viva, quasi una voce che dialoga con la musica e con le parole dell’artista. Un luogo che, come racconta la stessa Buglisi, invita spontaneamente al silenzio, allo stupore, all’ascolto profondo.

Durante le riprese, l’artista ha incontrato ciò che da sempre caratterizza la Sicilia più vera: l’accoglienza. Abbracci, lacrime, parole di chi si riconosce in una canzone e in una terra che continua a resistere al tempo e alle difficoltà. Un sentimento collettivo di appartenenza che attraversa generazioni e che trova in Ortigia uno dei suoi simboli più forti.

Il video di “Sicilia Bedda” diventa così anche una testimonianza: quella di una comunità che sa farti sentire a casa, anche se sei forestiero, e di un Sud che non si arrende. Ora, come sottolinea Buglisi, resta da fare ciò che i siciliani hanno sempre saputo fare meglio: affidarsi a una resilienza antica e silenziosa, nella speranza che le istituzioni accompagnino la rinascita.

Perché Ortigia, come le coste siciliane ferite ma vive, possa tornare presto a mostrarsi ancora più bella di ieri, nel suo naturale e testardo splendore.