Da giorni Ortigia è alle prese con una grave emergenza idrica che sta mettendo in difficoltà residenti, operatori turistici e attività commerciali. In uno dei periodi di maggiore afflusso, con la stagione turistica ormai avviata, la mancanza d’acqua si sta trasformando in un problema strutturale che rischia di compromettere l’immagine e l’economia del centro storico di Siracusa.

Per i residenti, la situazione è ormai insostenibile. Interruzioni prolungate del servizio idrico impediscono le normali attività quotidiane, dalla preparazione dei pasti all’igiene personale, costringendo molte famiglie a ricorrere a soluzioni di emergenza come l’acquisto di acqua in bottiglia o il rifornimento tramite autobotti. Le segnalazioni si moltiplicano, così come il malcontento per una gestione percepita come inefficiente e priva di comunicazione tempestiva.

Ancora più pesanti le ricadute sul comparto turistico. Strutture ricettive, B&B e case vacanza si trovano a gestire ospiti insoddisfatti, spesso ignari del problema al momento della prenotazione. Le recensioni negative iniziano a comparire sulle piattaforme online, con il rischio concreto di danni reputazionali difficili da recuperare nel breve periodo. In alcuni casi, si registrano cancellazioni anticipate e richieste di rimborso, con conseguenze economiche dirette per gli operatori.

Le attività commerciali, in particolare ristoranti, bar e locali, sono tra le più colpite. L’assenza d’acqua rende complicata, se non impossibile, la normale operatività: dalla preparazione dei cibi alla pulizia degli ambienti, fino al rispetto delle norme igienico-sanitarie. Alcuni esercizi hanno dovuto ridurre l’orario di apertura o limitare il servizio, mentre altri valutano la chiusura temporanea per evitare disservizi ai clienti.

Il danno, oltre che economico, è d’immagine. Cosa ne penseranno i tanti turisti che stanno affollando la città durante il periodo delle rappresentazioni greche?