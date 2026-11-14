Ortigia sottotono, il derby è del Telimar: equilibrio, poi il crollo in superiorità

Sport · PALLANUOTO DERBY

Un’Ortigia sottotono, lontana da quella ammirata fino ad ora, perde il derby contro un Telimar molto determinato e lucido, capace di difendere con grande intensità e di sfruttare gli errori dei biancoverdi. Per gli uomini di Koljanin si potrebbe trovare l’alibi di una settimana difficile, tra acciacchi e influenza, ma non basterebbe a spiegare una prestazione non all’altezza, soprattutto sul piano dell’agonismo. Eppure, il match, per due tempi, è stato molto equilibrato, con le difese attente ad arginare i tiratori avversari e con alcuni errori di troppo in fase offensiva, che hanno esaltato le parate dei portieri.

Per buona parte del primo tempo, non si è segnato: a sbloccare l’impasse ci ha pensato capitan Di Luciano, con una conclusione dal perimetro, ma il vantaggio è durato poco, perché il Telimar in superiorità, ha subito trovato il pari, così come ha fatto nel finale, con Vlahovic, immediatamente dopo il nuovo sorpasso biancoverde di Skiljic. Il copione si è ripetuto, quasi allo stesso modo, nella seconda frazione, con le due formazioni in perfetto equilibrio nel gioco e nel punteggio (4-4) prima dell’intervallo lungo. Nella seconda parte di gara, la bilancia si è spostata verso i padroni di casa: l’Ortigia ha iniziato a sbagliare troppo, buttando via molte superiorità, mentre il Telimar ha aumentato il pressing difensivo e, in attacco, ha saputo colpire al momento giusto, sfruttando bene l’uomo in più.

I biancoverdi, a quel punto, si sono disuniti e non hanno mostrato la forza e la lucidità di sempre, finendo per subire un parziale un tantino severo. Una giornata no e una sconfitta meritata, ma sicuramente utile per il futuro e per la crescita di questo gruppo.

Nel dopo partita, coach Hrvoje Koljanin analizza così la sconfitta: “Abbiamo meritato di perdere. Alcune delle cose che abbiamo preparato in settimana, oggi non le abbiamo fatte bene, non le abbiamo messe in pratica come dovevamo. D’altra parte, ho sempre detto che in una stagione ci sono alti e bassi. Oggi il Telimar è stato migliore di noi, ma nonostante questo abbiamo avuto delle buone occasioni durante la gara. Il problema è che le abbiamo sprecate e questo ci ha fatto perdere un po’ di fiducia in noi stessi, portandoci a non pensare in modo positivo rispetto alla prima parte del match. E alla fine abbiamo perso. Sono cose che succedono nello sport e servono a capire che dobbiamo essere più lucidi e cercare di fare bene per tutti e quattro i tempi. Ad ogni modo, ripeto, il Telimar è stato più bravo di noi e ha meritato la vittoria. Tutto qui”.

Il tecnico biancoverde descrive con chiarezza e semplicità quello che non ha funzionato: “Oggi abbiamo perso la calma e non ci siamo fatti trovare pronti nel momento decisivo del match. È chiaro che, se non riesci a fare gol in sette-otto superiorità numeriche consecutive, non hai alcuna possibilità di vincere. Quindi oggi, semplicemente, nel momento cruciale loro hanno sfruttato le occasioni, noi no. Nei prossimi giorni analizzeremo la partita per capire bene dove abbiamo sbagliato. In ogni caso, dobbiamo guardare avanti e lavorare per cercare di fare sempre del nostro meglio”.