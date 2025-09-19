Ortyx Drama Festival 2025: dodici giorni di teatro, creatività e comunità a Siracusa

Presentata oggi all’Ex Convento di San Francesco la sesta edizione di Ortyx Drama Festival (ODF), che dal 24 settembre al 5 ottobre 2025 animerà le strade di Ortigia con 12 giorni di spettacoli teatrali ad ingresso libero, su prenotazione. La rassegna rappresenta un’occasione di incontro e di unione tra giovani artisti, territorio e comunità.

Sono intervenuti Daniele Pitteri, Sovrintendente della Fondazione INDA, Giuseppe Piccione, presidente dell’Associazione Amici dell’INDA, e Andrea Bassoli per la Società Agricola Bassoli, uno dei principali sponsor di questa VI edizione di ODF. Ognuno di loro ha sottolineato l’importanza della rassegna per il panorama culturale siracusano. Il festival è libero, indipendente, under 35 e promosso interamente da giovani allievi dell’Accademia della Fondazione INDA. L’energia creativa della ricerca rende Ortyx Drama Festival un laboratorio generativo che dialoga con la comunità e apre spazi a nuove forme espressive.

Il programma include progetti di teatro di prosa con riletture di testi classici (come Faustus) e studi sulla drammaturgia contemporanea. Saranno presenti anche numerose opere originali, con testi editi e inediti, che esplorano linguaggi diversi: parola, musica (The Lamb Lies Down on Broadway), scienza (Formalina CH₂O), teatro-danza e teatro fisico (La Finestra), teatro di strada e giocoleria (Catarsi).

La rassegna prenderà il via nel pomeriggio con uno spettacolo di teatro di strada in Piazza dei Cavalieri di Malta, Spupazzami Ancora, Cartapesta in Amore, alle ore 16 e in replica alle 17.30. Si chiuderà invece il 5 ottobre all’Ex Convento di San Francesco con uno spettacolo di giocoleria (ore 22.15) e una doppia replica (ore 19.00 e 21.00) dello spettacolo di teatro fisico La Finestra, una riflessione sul fenomeno dello scrolling sui social media e sul livellamento dei contenuti, che ci rende indifferenti alle atrocità di guerra attuali.

Dopo lo spettacolo sarà possibile sostenere la causa palestinese acquistando il libro Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza, a cura di Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti, grazie alla collaborazione con Libreria Ubik Bafigghia.

Durante l’ultima giornata della rassegna, il 5 ottobre 2025, sarà inoltre dedicato uno spazio per ricordare Gianluca Ariemma, ex allievo della Fondazione INDA, attore, regista e drammaturgo recentemente scomparso. L’intero collettivo Ortyx si unisce al dolore di famiglia e amici, condividendo un profondo senso di tristezza.

Per questa sesta edizione, Ortyx Drama Festival si ispira alla figura mitologica di Eos, dea dell’aurora, simbolo del risveglio creativo, dello slancio verso l’ignoto e del desiderio di trasformazione. I progetti teatrali raccontano risvegli — individuali o collettivi — e crisi che diventano occasioni di rinnovamento. C’è un filo rosso che attraversa tutte le proposte artistiche: una tensione tra oscurità e luce, smarrimento e possibilità, incomunicabilità e ricerca di senso. La parola diventa fragile e potente, il corpo è rito, la musica e il teatro di strada si offrono come esperienza collettiva. Tutti i progetti mettono in discussione identità, legami, ruoli e ferite del nostro tempo, dando voce a solitudini, desideri di connessione e tensioni irrisolte.

Gli spazi che ospitano la VI edizione dell’Ortyx Drama Festival compongono una geografia simbolica e sensibile: luoghi carichi di memoria e di stratificazione storica, con aperture sul presente. Non sono semplici contenitori, ma dispositivi scenici che amplificano i temi del festival — il confine, la soglia, la trasformazione — dialogando profondamente con i linguaggi e le visioni artistiche proposte. Piazza dei Cavalieri, Ex Convento di San Francesco, Ex Convento del Ritiro, Belvedere della Turba, così come gli spazi dell’Accademia, sono stati scelti per la loro capacità di farsi teatro del passaggio. Ortigia diventa un arcipelago di luoghi liminali, in cui l’esperienza artistica si intreccia alla città, attraversando architetture sacre e civili, spazi aperti e raccolti, margini e centri.

Ortyx Drama Festival si avvale di un comitato organizzativo, ma nasce dal lavoro collettivo di tutti gli studenti dell’Accademia dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Ognuno contribuisce alla realizzazione della rassegna con le proprie competenze artistiche e organizzative. Ortyx rappresenta un’occasione concreta per mettere alla prova le competenze acquisite durante il percorso formativo ed è un modo per restituire valore alla comunità di Siracusa, che accoglie gli studenti per tre anni. Il festival si propone anche di dialogare attivamente con il territorio, celebrando il sostegno di realtà storiche come il Comune di Siracusa, l’associazione Anno Domini 2022 e l’associazione Amici dell’INDA, e accogliendo con entusiasmo nuove collaborazioni locali e non, come quelle con la Società Agricola Bassoli, il locale DiVino Mare, la Libreria Ubik Bafigghia e l’Ortigia Film Festival.

L’incontro tra Ortyx Drama Festival e Ortigia Film Festival, realizzato attraverso performance dal vivo costruite in collaborazione tra le due manifestazioni, sottolinea la necessità per gli operatori culturali del territorio di promuovere il dialogo tra arte, territorio e comunità.

Ortyx è un festival indipendente che crede nella ricerca, nella vulnerabilità e nella libertà artistica. Non è una vetrina, ma un luogo di ascolto, di rischio e di attraversamento. È un progetto collettivo che ogni anno si rinnova grazie all’impegno di chi lo vive, lo crea e lo sostiene.