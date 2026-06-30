Ospedale di Siracusa. Lettera di un’utente: “un incubo a 40 gradi”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da un’utente dell’ospedale Umberto I di Siracusa, che ieri ha portato il figlio al Pronto soccorso e ha scelto di raccontare la storia di un giorno di ordinaria attesa, tra aria condizionata non funzionante al triage, una sola persona a registrare e una coda di gente in attesa…

“Ospedale di Siracusa, un incubo a 40 gradi. E come ogni anno alle porte dell’estate più torrida che mai l’ ennesimo disastro annunciato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Già alle 9 del mattino il triage è affollato da far paura. Gente che urla dal dolore, persone anziane colpite da malori vari che svengono, tutti in piedi in una saletta piccola e angusta che non potrebbe contenere tutta la gente in attesa, che si accalca e si dimena per parlare con un unico infermiere, nella sala triage e ottenere una prima registrazione.

Dopo tre ore di attesa, tantissime persone arrivate in autoambulanza, un codice rosso che rimane in stand by in mezzo alla folla, gente febbricitante che non si regge in piedi, pazienti con arti rotti che urlano dal dolore, finalmente è il turno di essere registrati. Nella sala triage l’aria condizionata è guasta, quindi si attende con la porta aperta e ogni persona che ha necessità si avvicina a chiedere qualcosa mentre l’unico infermiere di turno tenta di registrare i pazienti facendo salti mortali.

Mentre in tutta Italia si allertano i pronto soccorso per il grande caldo, a Siracusa si assistono ancora i pazienti senza aria condizionata. Bambini e anziani tutti insieme, senza nessuna precedenza per i bambini, che possono essere ricevuti prima solo se inferiori ai 6 anni, come se ci fosse un altro ospedale pediatrico dove poterli accogliere, e invece Siracusa non ha proprio nulla per i piccoli pazienti in situazione di sofferenza, senza nessuna umanità per gli anziani, che già sofferenti, si disperano in lacrime tra caldo e dolori.

Persone che hanno subito incidenti stradali e semplici utenti che devono completare un iter burocratico tutti insieme, in piedi, per essere registrati al triage, senza nessuna logica, tutto è nelle mani della pazienza, della buona educazione, del “chi era prima e chi era dopo”, quando anche al supermercato si prende il numeretto, ma al pronto soccorso no.

C’è chi perde il controllo e aggredisce con il solito copione la guardia giurata a controllo degli ingressi del triage e chi invece non riesce a parlare l’italiano e viene aggredito, forse perché non sufficientemente italiano. Dopo una fila interminabile si ricomincia con un’altra fila interminabile al pronto soccorso ortopedico, dove ci si trova a condividere esperienze di dolore e per abbreviare i tempi, si passa a stabilire da soli chi far passare per primo e chi dopo nella lunga attesa di dolore.

Anche dei turisti partenopei restano coinvolti in questa baraonda, pensando di trovarsi in Burundi e non nella civilissima Siracusa, dove i cittadini pagano le tasse allo stesso modo di Roma e Milano, e ricevono in servizi un pugno nei denti. Inammissibile poi che per passare da un’ala all’altra dell’ospedale, dal pronto soccorso generico a quello ortopedico, ognuno debba cavarsela con ascensori anteguerra, sporchi, lenti e mal ridotti.

Una brutta storia, che inchioda ogni giorno tanta gente in ospedale, a soffrire ulteriori pene rispetto a quelle con cui si arriva. Dopo solo 6 ore di attesa, finalmente una lastra e un referto, pericolo scampato, nel frattempo c’è chi ha deciso di tornare a casa e curarsi da solo, data l’impossibilità di accedere in tempi ragionevolmente umani. Non si può accettare che i tempi della politica continuino a scavalcare i tempi di un’umanità così fragile. Un ospedale nuovo non può più attendere, se non si vogliono continuare a mortificare i diritti umani, come ad esempio il diritto alla salute”.