Ospedale Umberto I di Siracusa: interventi straordinari sugli impianti di climatizzazione

Attualità · Sanità

In considerazione delle eccezionali temperature registrate negli ultimi giorni, l’Asp di Siracusa, attraverso l’Ufficio Tecnico, ha attivato un piano d’intervento straordinario e continuo per il monitoraggio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione nel presidio ospedaliero Umberto I.

Il forte stress termico ha causato alcune criticità tecniche, tempestivamente prese in carico dalle squadre di manutenzione preposte. Nella giornata di ieri è stata completata con successo la riparazione del sistema a servizio della Risonanza Magnetica, ripristinandone la piena operatività.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, sono in corso con la massima urgenza, gli interventi per il ripristino definitivo dell’impianto di climatizzazione. La funzionalità del gruppo frigorifero nel frattempo è stata temporaneamente ripristinata consentendo il mantenimento del servizio, in attesa del ricambio specifico già richiesto con la massima urgenza alla casa produttrice.

A tutela del reparto, è stato disposto un presidio tecnico continuo in loco per intervenire tempestivamente di fronte a qualsiasi eventuale blocco. Parallelamente, in via cautelativa, è stato avviato l’approvvigionamento di condizionatori portatili da impiegare a supporto delle aree cliniche più sensibili.

L’Azienda sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione, mettendo in campo ogni risorsa tecnica e organizzativa disponibile per garantire le migliori condizioni microclimatiche possibili a tutela di pazienti e operatori sanitari.

La Direzione aziendale, consapevole dei disagi che possono essere causati dalle straordinarie condizioni meteo, assicura che gli interventi tecnici proseguiranno senza sosta fino al completo e definitivo ripristino nel più breve tempo possibile della regolare funzionalità in tutti gli impianti.