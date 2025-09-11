Osservatorio civico: “la rete ospedaliera sancirà il II livello per il nuovo ospedale di Siracusa e non dovrà penalizzare i livelli di tutela della salute”

“Stiamo seguendo con molta attenzione l’iter della nuova Rete Ospedaliera siciliana, sia perché è di fondamentale importanza per quanto riguarda il nuovo ospedale di Siracusa sia perché vanno salvaguardati, ad ogni costo, i livelli essenziali per la tutela della salute in tutte le strutture della nostra provincia”. Lo dichiarano i dirigenti dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello, Donatella Lo Giudice, Alberto Leone e Franco Cirillo.

“Contiamo che, dopo la proficua riunione di ieri della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana, si riesca realmente a giungere all’approvazione formale dell’intero provvedimento entro la fine di questo mese – proseguono il presidente Sorbello, i vice Lo Giudice e Leone e il coordinatore Cirillo -. Siracusa ha il sacrosanto diritto di avere un ospedale di secondo livello (siamo l’unico capoluogo della regione a non avere un nosocomio di nuova costruzione) e di veder valorizzati reparti che possono anche frenare l’attuale “fuga” di pazienti verso altre province o altre regioni, oltre all’apertura di quelli attualmente non esistenti come neurochirurgia, radiologia interventistica, chirurgia maxillo facciale, plastica, toracica, terapia intensiva neonatale. Siamo anche in fiduciosa attesa che il reparto di oncologia torni finalmente a Siracusa, come abbiamo richiesto più volte, garantendo allo stesso tempo l’assistenza dei pazienti della zona sud della provincia”.