Referendum sulla riforma della giustizia: il confronto tra SI e NO

In studio: Francesco Favi, consigliere nazionale del Cnf e Antonio Nicastro, Pm e componente del comitato direttivo centrale dell'Anm

Sanità

Osservatorio Civico su nuovo ospedale di Siracusa: “Buona notizia proroga del prezzario regionale, ma serve finanziamento totale”

Il progetto del Nuovo Ospedale di Siracusa

1 minuto di lettura

“Siamo ancora in attesa di buone notizie da Roma per quanto riguarda il finanziamento complessivo del nuovo ospedale di Siracusa. Intanto è positivo – rileva il presidente dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello –  che l’assessore alle infrastrutture Aricò abbia emesso nei giorni scorsi un decreto con cui il “Prezzario unico regionale adottato nel 2024 risulta ancora applicabile e conforme a quanto previsto dai “Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici” e quindi viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sua validità.”

“Vuol dire – prosegue Sorbello, che è anche presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa –  che quando finalmente finirà questo inaccettabile balletto di riunioni convocate e disdette (come quella della commissione salute dell’Assemblea Regionale Siciliana) e di cifre che vanno e vengono e si arriverà alla definizione dell’Addendum all’Accordo di Programma con il Ministero dell’Economia, con tutte le somme necessarie, regionali e nazionali, necessarie per procedere all’appalto in maniera completa, non ci sarà il rischio di dover ricominciare la rincorsa ad altri fondi. Almeno in questa prima fase!”


