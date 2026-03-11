Osservatorio Civico su nuovo ospedale di Siracusa: “Buona notizia proroga del prezzario regionale, ma serve finanziamento totale”

“Siamo ancora in attesa di buone notizie da Roma per quanto riguarda il finanziamento complessivo del nuovo ospedale di Siracusa. Intanto è positivo – rileva il presidente dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello – che l’assessore alle infrastrutture Aricò abbia emesso nei giorni scorsi un decreto con cui il “Prezzario unico regionale adottato nel 2024 risulta ancora applicabile e conforme a quanto previsto dai “Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici” e quindi viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sua validità.”

“Vuol dire – prosegue Sorbello, che è anche presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa – che quando finalmente finirà questo inaccettabile balletto di riunioni convocate e disdette (come quella della commissione salute dell’Assemblea Regionale Siciliana) e di cifre che vanno e vengono e si arriverà alla definizione dell’Addendum all’Accordo di Programma con il Ministero dell’Economia, con tutte le somme necessarie, regionali e nazionali, necessarie per procedere all’appalto in maniera completa, non ci sarà il rischio di dover ricominciare la rincorsa ad altri fondi. Almeno in questa prima fase!”