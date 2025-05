Ostaria entra ufficialmente nella prestigiosa guida Michelin

La guida riconosciuta da appassionati, gourmet e amanti della cucina ha inserito Ostaria, il locale dove la carne è la regina indiscussa, nella sua lista.

Siamo nel centro della città contemporanea, a due passi comunque da Ortigia, dove si servono solo carni, locali e non solo e non provenienti da allevamenti intensivi, preparate secondo gusto contemporaneo, ad esempio con l’uso del forno Josper per quelle frollate all’interno del locale. In abbinamento una ottima lista vini, principalmente rossi, con tanta Sicilia ma anche resto d’Italia e dei paesi più importanti enologicamente parlando. Tipico ambiente serale e luci soffuse in un ristorante che si avvantaggia anche di un servizio cordiale e professionale. Così recita lo scritto della guida rossa per parlare del ristorante diretto da Cristian Cappuccio.

Ai nostri microfoni non nasconde la soddisfazione per un traguardo così autorevole: “Non sai che gioia! Un traguardo che sognavamo fin dall’apertura di sei anni fa. Un traguardo che si è potuto raggiungere insieme a Simone e a tutto lo staff”.

La guida ha riconosciuto la competenza nella scelta dei migliori prodotti, dell’uso sapiente della brace e della scelta delle verdure.

Tra le novità anche il nuovo menu, in carta dal prossimo 15 maggio.