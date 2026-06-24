Ottant’anni dal voto alle donne: a Siracusa un incontro per ricordare le protagoniste della cittadinanza femminile

In occasione dell’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne italiane, la Brigata Rosa di Siracusa promuove un incontro di approfondimento e riflessione dedicato al ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica italiana.

L’appuntamento, dal titolo “Le donne della Repubblica: voto e cittadinanza femminile”, vedrà la partecipazione della storica Giovanna D’Amico, che guiderà il pubblico in un percorso attraverso le conquiste politiche e sociali delle donne italiane a partire dal 1946, anno del primo voto femminile.

L’iniziativa si svolgerà martedì 30 giugno alle ore 18 presso l’Academy di piazza San Marziano 1, a Siracusa, e sarà arricchita dagli interventi di donne e uomini del mondo dell’associazionismo, oltre che da testimonianze e contributi dedicati ad alcune figure femminili che hanno segnato la storia politica e istituzionale del territorio.

Tra le protagoniste ricordate ci saranno le madri costituenti Maria Nicotra Fiorini e Ottavia Penna Buscemi, le prime consigliere comunali di Siracusa Ada Meli e Rosa Gentile, la senatrice Giuseppina Palumbo, eletta nel collegio di Noto nella prima e nella terza legislatura, Iolanda Crimi e Vincenzina Miniaci.