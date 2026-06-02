Ottant’anni di Repubblica: Siracusa si stringe attorno al Tricolore

Siracusa ha celebrato l’80° anniversario della Repubblica con una giornata intensa, segnata dal forte impatto emotivo e dalla partecipazione corale. Il momento più suggestivo è stato l’omaggio dei Vigili del Fuoco, che hanno proiettato verso il cielo un immenso Tricolore, simbolo di un’unità che il Prefetto Chiara Armenia ha definito “viva e quotidiana” durante la lettura del messaggio presidenziale alla Marina.

Oltre al doveroso ricordo dei Caduti al Pantheon, la cerimonia ha celebrato il merito civile. Dieci cittadini, tra cui l’architetto Carmelo Bennardo e il colonnello Custode Incarbone, sono stati insigniti delle Onorificenze OMRI per il loro eccezionale contributo alla comunità. Particolarmente toccanti le riflessioni degli studenti del Liceo Quintiliano, che hanno trasformato la ricorrenza in una lezione di cittadinanza attiva. Tra mostre storiche e parate interforze, Ortigia ha riaffermato le radici democratiche del territorio.

Uno dei momenti più attesi della manifestazione è stato quello della consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il Prefetto ha conferito i riconoscimenti, assegnati dal Presidente della Repubblica, a 10 cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale, civile e sociale.

Gli insigniti sono stati l’architetto Carmelo Bennardo, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa; il dott. Vincenzo Bosco; il vice brigadiere Massimo Caccamo; il geometra Giuseppe Dichiara; il luogotenente Cesare Di Pietro; il colonnello Custode Incarbone, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri; Corrado Protasi; la dottoressa Carmela Pupillo; il sovrintendente brigadiere Stefano Stella e la dottoressa Tiziana Vitanza.