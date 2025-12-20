Ottava di Santa Lucia a Siracusa, bagno di folla in Borgata: le tappe della processione

Bagno di folla oggi a Siracusa per Santa Lucia, accolta con profonda devozione all’uscita della chiesa in Borgata Santa Lucia in occasione dell’Ottava della festa, uno dei momenti più sentiti del calendario religioso cittadino. Un appuntamento che rinnova il legame tra la Patrona e il suo popolo, tra spiritualità, memoria e identità collettiva.

Nonostante il maltempo che inizialmente ha rallentato la processione

Il tema scelto per quest’anno è “Fidem Servavi”, titolo della lettera pastorale dell’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto. Un’espressione che richiama la fedeltà assoluta alla fede, custodita e testimoniata fino all’estremo sacrificio, così come fece Santa Lucia nel suo martirio.

Le origini di Santa Lucia

Santa Lucia nacque a Siracusa tra il 280 e il 290 d.C. e fu martirizzata il 13 dicembre del 304, durante le persecuzioni ordinate dall’imperatore Diocleziano. Sebbene le sue spoglie siano oggi custodite a Venezia, il cuore del suo culto resta profondamente legato alla città aretusea, che da secoli ne celebra la memoria con riti solenni e partecipati.

Venerata sia dalla Chiesa cattolica sia da quella ortodossa, Santa Lucia è universalmente riconosciuta come protettrice della vista, un attributo che deriva anche dall’etimologia del suo nome latino, Lux, luce. Il suo culto si intreccia così al simbolismo del ritorno alla luce nei mesi più bui dell’anno.

La storia e il martirio

Figlia di una famiglia benestante, Lucia perse il padre in giovane età e fu promessa in sposa a un patrizio pagano. La grave malattia della madre, Eutichia, la spinse a compiere un pellegrinaggio al sepolcro di Sant’Agata, a Catania, dove Lucia ebbe una visione profetica che annunciava la guarigione della madre e il suo futuro come Patrona di Siracusa.

Dopo il miracolo, Lucia scelse di consacrarsi completamente alla fede cristiana: distribuì le sue ricchezze ai poveri e rifiutò il matrimonio. Questo gesto provocò la vendetta del promesso sposo, che la denunciò come cristiana. Arrestata, processata e sottoposta a torture, Lucia resistette miracolosamente a ogni supplizio fino alla decapitazione, divenendo simbolo di fede incrollabile.

Perché Santa Lucia è protettrice della vista

Numerose raffigurazioni mostrano Santa Lucia con un piatto su cui sono poggiati i suoi occhi. Secondo una tradizione popolare, la giovane se li sarebbe strappati per testimoniare la sua fede, riacquistando poi miracolosamente la vista. Da qui nasce il suo legame con i non vedenti, gli oculisti e tutti coloro che soffrono di problemi visivi, rendendola una delle sante più amate e invocate.

Il programma della processione di oggi

La Processione da piazza Santa Lucia attraverserà le seguenti vie cittadine:

-via Ragusa

-piazza della Vittoria, breve sosta davanti al Santuario della Madonna delle Lacrime per la preghiera

-via Mauceri

-via Testaferrata, sosta davanti all’Ospedale per la preghiera degli ammalati

-Corso Gelone, qui ai tradizionali devoti portatori si alterneranno i Vigili del Fuoco

-via Catania

-Corso Umberto I, esecuzione del tradizionale spettacolo pirotecnico

-piazza Pancali

-corso Matteotti

-via Roma

-piazza Minerva

-piazza Duomo

L’ingresso in Cattedrale sarà animato dalla Corale di Santa Lucia, diretta dal Maestro Cristiano Celesia e dalla Maestra Marinella Strano, a suggello di una giornata che unisce spiritualità, musica e partecipazione collettiva.