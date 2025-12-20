“Sarausana jè”.

Oggi, sabato 20 dicembre, Siracusa celebra l’Ottava di Santa Lucia, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, capace di unire fede, tradizione e identità culturale. Una giornata che rinnova un legame profondo tra la città e la sua Patrona, nel segno della devozione popolare e della memoria condivisa.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Fidem Servavi”, titolo della lettera pastorale dell’arcivescovo monsignor Francesco Lomanto: un invito a custodire e testimoniare la fede, sull’esempio di Santa Lucia, che la difese fino al martirio. Un messaggio che attraversa l’intero cammino delle celebrazioni luciane e che trova oggi la sua piena espressione.

Tra i momenti più intensi del percorso spirituale, la traslazione del simulacro, avvenuta il 12 dicembre, quando la statua di Santa Lucia è stata portata dalla cappella all’altare maggiore del Duomo, segnando simbolicamente l’inizio delle celebrazioni solenni. Il 13 dicembre, giorno della festa, la Patrona è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla, accompagnata dal Duomo fino alla chiesa in Borgata. Oggi, nell’Ottava, il cammino si compie in senso inverso, riportando Santa Lucia in Cattedrale.

Il programma della processione di sabato 20 dicembre

Alle15 prenderà il via la Processione da piazza Santa Lucia che attraverserà le seguenti vie cittadine:

-via Ragusa

-piazza della Vittoria, breve sosta davanti al Santuario della Madonna delle Lacrime per la preghiera

-via Mauceri

-via Testaferrata, sosta davanti all’Ospedale per la preghiera degli ammalati

-Corso Gelone, qui ai tradizionali devoti portatori si alterneranno i Vigili del Fuoco

-via Catania

-Corso Umberto I, esecuzione del tradizionale spettacolo pirotecnico

-piazza Pancali

-corso Matteotti

-via Roma

-piazza Minerva

-piazza Duomo

L’ingresso in Cattedrale sarà animato dalla Corale di Santa Lucia, diretta dal Maestro Cristiano Celesia e dalla Maestra Marinella Strano, a suggello di una giornata che unisce spiritualità, musica e partecipazione collettiva.