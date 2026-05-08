Ottava di Santa Lucia, come cambia la viabilità domenica 10 maggio

Domenica prossima (10 maggio) a Siracusa di celebrerà l’Ottava della festa del Patrocinio di santa Lucia che prevede la processione all’interno dell’isola di Ortigia.
Come disposto dal settore Mobilità e trasporti del Comune, dalle ore 14 alle 23,30, su entrambi i lati delle strade interessate, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi.
Questo il tragitto lungo il quale sfilerà il simulacro della Patrona: piazza Duomo, via Picherali, largo Aretusa, via del Castello Maniace, piazza Federico di Svevia, via Gaetano Abela, lungomare d’Ortigia (fino a via Roma), via Roma (fino a via del Teatro), via del Teatro, piazza San Giuseppe (fino a via della Giudecca), via della Giudecca, via della Maestranza (fino a via Roma).
Il divieto di transito lungo il tragitto scatterà alle 18,30 e sarà limitato al passaggio della processione.
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