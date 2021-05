Ottimo esordio per gli atleti di Siracusa al campionato italiano di categoria di Sup Race

Riparte da Cecina il campionato italiano Stand Up Paddle e Paddleboard targato Fisw (Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard – Settore Surfing).

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 90 concorrenti, divisi nelle varie categorie, regatando la technical race nel sabato 29 e la Long Distance di circa 11 km nella domenica 30 Maggio. La regata si è svolta allo Spot 1 Sup Race Stadium organizzato dalla Asd Toscana Surfing Surf&Sup.

Ottimi i risultati per gli atleti del Circolo della Vela Lakkios che la fanno da padrone in quasi tutte le discipline. Luigi Blancato e Riccardo Lentini, campioni italiani in carica, riconfermano le propria forma fisica posizionandosi al primo e secondo posto tra i Gran Kahuna, Simona Giudice vince la categoria Gran Kahuna donne, Marco Pizzo vince nella categoria Gran Master.

Da segnalare l’ottima prestazione di Fabrizio Cimino che conquista un ottimo 14^ posto Overall, regatando fianco a fianco con i big del sup race italiano. Appuntamento ora a Piombino per la seconda tappa del campionato italiano di categoria.