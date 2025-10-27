Otto morti sul lavoro in provincia di Siracusa in meno di un anno, ieri la cerimonia per la memoria

Ogni nome è una storia, una vita spezzata, finita sul posto di lavoro. Ieri, 26 ottobre, anche a Siracusa si è celebrata la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.

La commemorazione è iniziata con una Santa Messa nella Chiesa del Sacro Cuore, alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti dell’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e di numerosi cittadini.

Al termine della funzione religiosa, i partecipanti si sono spostati in corteo verso il Monumento ai Caduti sul Lavoro in Piazzale Carmelo Ganci, dove è stata deposta una corona d’alloro in segno di memoria e rispetto.

Nel corso della cerimonia, sono state anche benedette le nuove tavole della memoria, sulle quali sono incisi i nomi dei lavoratori della provincia di Siracusa che hanno perso la vita sul lavoro. Le lapidi, danneggiate da atti vandalici, sono state ripristinate grazie al contributo del Comune di Siracusa, restituendo dignità e valore a un luogo simbolo della memoria collettiva.

Dietro la commozione dei presenti, i numeri raccontano una realtà ancora drammatica nel 2025.

In Sicilia, nel corso dell’ultimo anno, sono state registrate 17.000 denunce di infortunio sul lavoro, con 57 morti.

A livello provinciale, si contano 1.234 denunce e 8 decessi.

Dati che, come sottolineato dai rappresentanti dell’Anmil, ricordano quanto sia ancora urgente rafforzare la cultura della sicurezza, promuovere la prevenzione e garantire tutele effettive per chi lavora.