Otto nuove imprese nell’area Pip di Priolo Gargallo

Otto nuove imprese nasceranno nell’area PIP di Priolo. Il nuovo PIP, Piano Insediamenti Produttivi, è stato presentato nell’aula consiliare del Comune di Priolo Gargallo, alla presenza delle imprese interessate. Grazie all’impegno del Sindaco Pippo Gianni e degli uffici si è riusciti a sbloccare l’iter procedurale e ad assegnare le aree a otto imprese che hanno fatto richiesta e che presto realizzeranno le loro attività nel Comune di Priolo.

Hanno presentato il piano il sindaco Gianni, il vice sindaco e assessore alle Attività Produttive, Alessandro Biamonte e il consulente del sindaco per le attività produttive Francesco Garufi.

Quello dei PIP è un progetto nato nel ’91 con l’Amministrazione Gianni, che ha ottenuto un primo finanziamento di 9 miliardi. Nel 2022, vista la scarsa richiesta da parte delle attività artigiane che non avevano le capacità economiche per creare un opificio in quel sito, il Sindaco Gianni ha presentato richiesta alla Regione e ottenuto il nullaosta per procedere a cambiare le percentuali di insediamento, che prima erano del 30% per le piccole e medie imprese e del 70% per gli artigiani. Adesso le PMI avranno una percentuale fino al 70% e gli artigiani al 30%.

Il sindaco Pippo Gianni ha ringraziato il consulente Garufi e i dipendenti degli uffici per il lavoro svolto.