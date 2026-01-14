Otto tifosi siracusani senza biglietto allo stadio: scattano i DASPO dopo Cavese–Siracusa

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Salerno, attraverso il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, ha concluso un’attività di prevenzione e controllo avviata in occasione dell’incontro di calcio tra Cavese e Siracusa, disputato allo stadio cittadino.

Nel corso dei servizi di ordine pubblico, otto tifosi provenienti da Siracusa sono stati intercettati nei pressi dell’impianto sportivo mentre tentavano di accedere allo stadio senza essere in possesso del regolare biglietto e dei requisiti previsti per assistere alla partita. La notizia della loro presenza ha innescato la reazione di alcuni appartenenti alla frangia ultras della Cavese, che hanno tentato di raggiungerli nelle strade adiacenti allo stadio.

Solo il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse, scongiurando un possibile agguato e garantendo il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Dopo gli accertamenti effettuati sul posto, i tifosi siracusani sono stati presi in carico dalle forze dell’ordine e scortati fino alla stazione ferroviaria di Salerno, per consentire loro il rientro in sicurezza verso la Sicilia.

A seguito delle verifiche svolte, il Questore di Salerno ha emesso nei confronti degli otto tifosi altrettanti provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive (DASPO), con una durata massima di cinque anni. Tutti i provvedimenti sono stati regolarmente notificati agli interessati.