Ottobre Rosa, l’Asp di Siracusa promuove la prevenzione del tumore al seno

Attualità · asp sr

In occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Asp di Siracusa promuove un articolato programma, con la supervisione della Direzione sanitaria, di iniziative per diffondere la cultura della prevenzione, con Open Day negli ambulatori per le mammografie e una camminata dedicata alle donne, con particolare riferimento alle donne seguite dalla Breast Unit coordinata da Giovanni Trombatore, dal Molo Sant’Antonio fino al Castello Maniace di Siracusa.

Ogni sabato del mese – il 10, 17, 24 e 31 ottobre 2026, dalle 8:30 alle 13:30 – l’Unità di Screening mammografico, diretta da Mariangela Adamo, organizzerà giornate straordinarie con mammografie gratuite, ad accesso libero e senza impegnativa del medico di medicina generale. L’iniziativa si rivolge alle donne nella fascia d’età target, dai 50 ai 69 anni, che non abbiano eseguito una mammografia negli ultimi 12 mesi e non abbiano svolto il controllo di screening negli ultimi 2 anni.

L’accesso sarà garantito secondo un calendario capillarmente distribuito tra i vari centri della provincia: all’ospedale “A. Rizza” di Siracusa e all’ospedale di Lentini il servizio sarà attivo per tutti e quattro i sabati di ottobre, ovvero il 10, 17, 24 e 31; all’ospedale “G. Trigona” di Noto le visite si terranno sabato 10 e sabato 24 ottobre; all’ospedale “E. Muscatello di Augusta” l’Open Day si svolgerà sabato 17 e sabato 31 ottobre, mentre al poliambulatorio di Palazzolo Acreide, sito in via Colleorbo, l’appuntamento per le mammografie gratuite è fissato per sabato 17 ottobre.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Come sottolinea Sabina Malignaggi, responsabile del Centro gestionale Screening, la prevenzione presidia il territorio tutto l’anno grazie ad eventi di informazione e sensibilizzazione alla popolazione, alla collaborazione con associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, alla convenzione con le farmacie del territorio, al potenziamento delle sedi fisse mammografiche presenti sia negli ospedali sia al poliambulatorio di Palazzolo Acreide e al Centro diurno in via Mostringiano a Priolo Gargallo, oltre all’attività dell’unità mobile dotata di mammografo che ha toccato i vari comuni della provincia e per la quale si sta definendo il nuovo calendario di incontri. Per informazioni e prenotazioni restano sempre a disposizione il call-center al numero 0931 312525 (tasto 2) e il sistema di autoprenotazione online al sito https://portalesalute.asp.sr.it/

Accanto all’attività diagnostica, la promozione della salute passa anche attraverso lo sport e i corretti stili di vita: a questo proposito, all’interno delle iniziative dell’ottobre Rosa, il Dipartimento di Oncologia diretto da Paolo Tralongo, promuove per domenica 18 ottobre una camminata dedicata a tutte le donne della provincia, con partenza alle ore 10 dal Molo Sant’Antonio di Siracusa fino a Castello Maniace, dove l’evento si concluderà con una sessione di ginnastica a corpo libero.

A sottolineare il valore complessivo delle campagne, è il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, il quale, assieme al direttore sanitario Salvatore Madonia, evidenzia come la diagnosi precoce sia l’arma principale per tutelare la salute femminile, invitando tutte le donne che rientrano nella fascia target a partecipare attivamente agli Open Day e agli appuntamenti in programma nel corso del mese.