Ozono, a Siracusa un confronto nazionale per sciogliere il “grattacapo all’italiana”

Il prossimo 29 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la Sala Gianformaggio di Confindustria Siracusa diventerà il centro di un importante dibattito ambientale. Il convegno, intitolato significativamente “Ozono – Un grattacapo all’italiana?”, punta a fare chiarezza su uno dei temi più complessi della gestione della qualità dell’aria, promuovendo un confronto diretto tra territori molto distanti tra loro.

L’iniziativa, organizzata dal CIPA (Associazione Protezione Ambiente Siracusa) in collaborazione con Confindustria Siracusa, nasce con il preciso obiettivo di offrire una corretta informazione pubblica su una problematica che spesso genera dubbi e incertezze.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali, seguiti da un’introduzione tecnica a cura di G. Reale, Presidente di Confindustria Siracusa. Il cuore dell’incontro sarà l’analisi comparativa dei dati: G. d’Amore, Direttore Tecnico di ARPA Piemonte, illustrerà la situazione dell’ozono a Torino, mentre M. Lazzaro, Presidente del CIPA, fornirà il quadro aggiornato per il territorio di Siracusa.

L’evento non sarà solo una rassegna di dati, ma un momento di dialogo: alle ore 12:20 è infatti prevista una sessione di discussione aperta, volta a favorire lo scambio di opinioni tra esperti e partecipanti. La mattinata si concluderà con un light lunch, momento conviviale per il quale gli organizzatori hanno richiesto una conferma di partecipazione via mail.

In un’epoca in cui la tutela ambientale è prioritaria, appuntamenti come questo rappresentano un passo fondamentale per una consapevolezza territoriale condivisa e basata su dati scientifici certi