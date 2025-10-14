PA OK! incontra i territori: il Formez a Siracusa con un seminario dedicato alla trasformazione digitale in sanità

Un’occasione di confronto e ispirazione per il futuro della sanità pubblica e l’innovazione della Pubblica Amministrazione. Il 17 ottobre 2025, a partire dalle ore 10,30, all’Urban Center di Siracusa (Via Nino Bixio 1), si terrà il seminario “PA OK! Incontra i Territori – Per una Sanità a Misura di Cittadino”.

L’evento è parte del progetto “PA OK! Insieme per creare valore pubblico”, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, attuato da Formez PA con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management e toccherà sette città italiane con seminari territoriali di approfondimento tematico.

Al centro dei lavori, le best practice e i progetti innovativi realizzati dall’ASP di Siracusa che, attraverso la trasformazione digitale e la riorganizzazione interna, sta definendo un nuovo modello di servizi più efficienti e orientati al cittadino, risultati finalisti al Contest PA OK!.

L’introduzione e la moderazione sono affidate al giornalista Domenico Bonaventura, Direzione Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Innovazione Digitale di FormezPA, che illustrerà la sfida lanciata dal contest PA OK! e la risposta delle amministrazioni.

Dopo i saluti istituzionali, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone presenterà il nuovo modello di servizi al cittadino attraverso la trasformazione digitale e la riorganizzazione interna.

A seguire, Marco Garro, responsabile UOS Sistemi Applicativi dell’Azienda illustrerà la genesi, la realizzazione e i risultati ottenuti dal progetto a favore del miglioramento del Pronto Soccorso di Siracusa e della fruizione del PA da parte dei cittadini e dei loro caregiver.

L’intervento del, direttore UOC SIFA e CDG Santo Pettignano descriverà la creazione di una piattaforma digitale per il monitoraggio in tempo reale delle performance aziendali e le prospettive future anche grazie al possibile supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Seguiranno “La Parola ai Contest PA OK!” e “I Partner ed i Beneficiari del Territorio” con Sergio Talamo, direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Innovazione Digitale di FormezPA (in collegamento video) che affronterà le riflessioni finali sull’importanza di progetti innovativi come PS Smart e Data Governance per una sanità pubblica moderna, trasparente, efficiente e vicina ai bisogni della comunità; Mario Barca, responsabile del Progetto PA Ok! – Formez PA approfondirà la metodologia applicata, i principali spunti innovativi e gli elementi di replicabilità dei progetti presentati.

Infine, l’attenzione si sposterà sulle “Buone Prassi e i Frutti” con Carola Baiano, responsabile Assistenza Domiciliare Integrata e P.U.A. dell’Asp di Siracusa, che illustrerà la presa in carico post dimissione dal pronto soccorso dei cittadini ultrasessantacinquenni.

Il Comitato Consultivo del Terzo Settore porterà la testimonianza sull’impatto della qualità percepita nell’esperienza di cura grazie al contributo alla coprogettazione dei servizi.

Il seminario si concluderà con un dibattito aperto al pubblico e una riflessione collettiva. La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti.