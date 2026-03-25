PAC 2000A Conad con gli studenti di Siracusa per l’appuntamento del progetto Scuola: “Come Stanno I Ragazzi?”

PAC 2000A Conad conferma il proprio impegno a fianco delle scuole e dei territori, rinnovando la partecipazione al Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’appuntamento nazionale in live streaming “Come stanno i ragazzi? Il benessere psico-sociale delle nuove generazioni”, realizzata da Unisona.

Presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Corbino di Siracusa, oltre 100 studenti hanno seguito l’incontro insieme ai docenti, partecipando a una mattinata di riflessione su un tema sempre più centrale nella vita dei giovani: il benessere psico-sociale, tra fragilità emotive, pressioni sociali e nuove dinamiche relazionali.

La diretta nazionale ha coinvolto complessivamente 25.500 studenti di 249 scuole secondarie di secondo grado da tutta Italia e ha visto la partecipazione di Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro e tra i principali esperti italiani di adolescenza, Germano Lanzoni, attore e autore, e del gruppo Youth Advisory Board (YAB) di UNICEF, con il contributo di Maddalena Grechi, esperta di partecipazione giovanile dell’Ufficio regionale UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale. La conduzione è stata affidata alla giornalista Alessandra Tedesco di Radio 24 – Il Sole 24 Ore.

Al centro dell’incontro, il benessere psicosociale come dimensione fondamentale del percorso educativo: non solo assenza di disagio, ma capacità di riconoscere le proprie emozioni, costruire relazioni positive e sviluppare strumenti per affrontare le difficoltà. Un approccio che valorizza il ruolo della scuola come spazio di ascolto e crescita, in dialogo costante con famiglie e territorio.

Durante la diretta, gli studenti sono stati coinvolti attivamente attraverso live poll e un questionario finale curato da Ipsos, i cui risultati contribuiranno a un osservatorio nazionale sul rapporto tra giovani, benessere e relazioni, che sarà presentato nell’evento conclusivo dell’anno scolastico promosso da Fondazione Conad ETS.

«La scuola è il primo luogo in cui si formano non solo le competenze, ma anche il senso della responsabilità e della convivenza civile» – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice di Fondazione Conad ETS. «Investire nel benessere psicosociale delle nuove generazioni significa accompagnare ragazze e ragazzi a comprendere le proprie emozioni, riconoscere le fragilità e sviluppare strumenti per affrontarle. È fondamentale costruire contesti educativi capaci di ascoltare, accogliere e orientare, in cui i giovani possano sentirsi riconosciuti e non lasciati soli».

«Crediamo che la scuola sia uno spazio fondamentale non solo per l’apprendimento, ma per la costruzione delle relazioni, del senso civico e della responsabilità verso gli altri» – ha aggiunto Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad. Sostenere iniziative come il Progetto Scuola vuol dire affiancare studenti, docenti e famiglie in un percorso di crescita che mette al centro il rispetto, l’ascolto e la capacità di affrontare i conflitti in modo consapevole».

Il Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, realizzato in collaborazione con Unisona APS e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, proseguirà nei prossimi mesi con un incontro dedicato al benessere psico-sociale delle nuove generazioni e si concluderà ad aprile con l’evento finale “Pagine di legalità”, a cura di Fondazione Scintille di Futuro.

PAC 2000A Conad conferma così il proprio impegno a favore della formazione e della crescita delle nuove generazioni, in coerenza con la strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro”, che guida l’azione del sistema Conad nella creazione di valore condiviso per i territori, le comunità e le persone. Nel tempo, la Cooperativa ha sviluppato una collaborazione strutturata con il mondo della scuola, promuovendo progetti educativi e culturali come Scrittori di Classe Conad, Insieme per la Scuola e numerose iniziative dedicate alla cittadinanza attiva e alla responsabilità sociale.