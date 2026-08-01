Pacchi alimentari, Osa: “mai strumenti di consenso o favoritismi”

Attualità · La denuncia

Gli aiuti alimentari destinati alle famiglie in difficoltà “non possono mai diventare uno strumento di favore personale o di consenso“. A sostenerlo è l’Organizzazione Siciliana Ambientale, che interviene sul tema con una nota firmata dal presidente Fabio La Ferla e dal Consiglio direttivo.

“Un pacco alimentare destinato a una famiglia in difficoltà non può mai diventare uno strumento di favore personale o di consenso – afferma La Ferla –. Deve arrivare esclusivamente a chi ne ha realmente diritto, a chi vive una situazione di bisogno e non a chi può contare su conoscenze, amicizie o rapporti personali“.

L’associazione ribadisce il proprio impegno a tutela delle fasce più deboli della popolazione e sottolinea la necessità che ogni forma di sostegno sociale venga gestita con criteri di trasparenza ed equità.

“Da sempre la nostra organizzazione è impegnata nella difesa dei più deboli, delle famiglie in difficoltà e di tutte quelle realtà sociali che necessitano di sostegno, senza distinzione di colore politico o appartenenza. Proprio per questo non possiamo accettare che strumenti nati per aiutare chi soffre possano essere utilizzati in maniera diversa dalla loro finalità“, prosegue la nota.

L’Organizzazione Siciliana Ambientale rende inoltre noto che sta esaminando la documentazione raccolta, avvalendosi anche del supporto dei propri legali, per valutare eventuali iniziative da intraprendere presso le autorità competenti.

“La solidarietà è un valore che appartiene a tutti e va rispettata. Chi è in difficoltà merita attenzione, trasparenza e giustizia, non favoritismi. Non si può calpestare il bisogno delle persone per interessi personali o per costruire consenso“, aggiunge il presidente.

La nota si conclude con un appello alla tutela delle persone più fragili. “Difendere i più deboli significa anche avere il coraggio di denunciare ciò che non è giusto. La dignità delle persone viene prima di tutto“, conclude Fabio La Ferla.